عبد الستار صبري مديرا فنيا لمنتخب مصر 2010

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، قرر تشكيل جهاز فني جديد لقيادة منتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا، لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.



وأوضح هاني حتحوت، عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" أن الاتحاد المصري قرر تعيين عبدالستار صبري نجم الكرة المصرية السابق مديرا فنيا لمنتخب 2010 ومعه جهازا فنيا معاونا يضم محمد اليماني مدربا ومحمد عبدالمنصف مدربا لحراس المرمى.



وأشار إلى أن منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 ينتظر أن يبدأ مشواره الرسمي في أكتوبر المقبل عندما يخوض دورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا لهذه المرحلة السنية.



واختتم أنه من المنتظر أن يخوض منتخب مصر للناشئين منافسات دورة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ما لم تحدث أية اعتذارات عن خوض المرحلة السنية.