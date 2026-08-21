إيهاب الكومي: تحرك هاني أبو ريدة يحدث الكثير بشأن أزمة حسام حسن

كشف الإعلامي إيهاب الكومي كواليس خطابات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن أزمة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على خلفية أحداث مباراة الأرجنتين في كأس العالم.



وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «كنا نتذكر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم، والتي قدم فيها الفراعنة مباراة رائعة، ثم كان للتحكيم رأي آخر».



وأضاف: «تحدث حسام حسن بعد المباراة بعفوية، وكذلك الأمر بالنسبة لإبراهيم حسن وزيكو، وفوجئنا بغرامة قدرها 50 ألف دولار وُقعت على سعفان الصغير ولم تُدفع حتى الآن، ولا صحة لتحمل محمد صلاح قيمة الغرامة نيابةً عن سعفان الصغير».



وتابع: «بعد خطابات فيفا، من الممكن أن تكون هناك عقوبات بإيقاف حسام حسن، إلى جانب عقوبات مالية، بينما أصدر الاتحاد المصري بيانًا لتأييد ودعم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن».



وأوضح: «الخطاب الذي ورد من الاتحاد الدولي إلى الاتحاد المصري أفاد بأن لجنة الانضباط في فيفا تلقت تقريرًا بشأن المباراة المذكورة، وفيما يتعلق بحسام حسن، أدلى المدير الفني بتصريحات علنية بعد المباراة ذات صلة بالمنظور التأديبي، وعبر خلالها عن أشياء غير رياضية، إلى جانب تطرقه للحديث عن فلسطين، وهو أمر غير مسموح».



وأكمل: «ثم تحدث حسام حسن عن عدم وجود العدالة في مواجهة الأرجنتين، وأن المنتخب الأرجنتيني تمت معاملته بشيء من المجاملة لأسباب تسويقية».



وأتم الكومي تصريحاته قائلًا: «لدي يقين بأن تحرك هاني أبو ريدة من الممكن أن يحدث الكثير، وأنا شاهد على قوة هذا الرجل، والكثيرون يلجأون إليه عند الرغبة في تحقيق شيء في الاتحاد الدولي، وهو منوط بالدفاع عن الجهاز الفني لمنتخب مصر».