محافظ الغربية يوجه إزالة 19 حالة تعدٍ ومخالفة بمختلف أنحاء المحافظة

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني المخالفة، والتي تتواصل بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات والمخالفات.

توجيهات محافظ الغربية



وأسفرت أعمال الموجة خلال 24 ساعة من يومها الثانى، من خلال تنفيذ حملات مكثفة عن إزالة 19 حالة تعدٍ ومخالفة بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة متكاملة للتعامل الفوري مع التعديات وإزالتها في مهدها، ومنع استمرار المخالفات أو عودتها مرة أخرى.

رفع كفاءة الخدمات

وتضمنت النتائج في حي ثان المحلة الكبرى، من تنفيذ إزالات لمخالفات بناء على مساحة 615 مترًا مربعًا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30، وبالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ردع مخالفين



وأكد محافظ الغربية، استمرار المتابعة اليومية لأعمال الموجة، وتكثيف حملات الرصد الميداني والمتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.