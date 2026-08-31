ياسر ريان: تجربة هيثم حسن ستشجع حسام حسن على البحث عن لاعبي مزدوجي الجنسية

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن تجربة هيثم حسن مع منتخب مصر قد تشجع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن على البحث عن المزيد من اللاعبين مزدوجي الجنسية خلال الفترة المقبلة.

وقال ريان، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم: «تجربة هيثم حسن ستشجع حسام حسن على البحث عن لاعبي مزدوجي الجنسية».

وتحدث نجم الأهلي السابق عن محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أهمية اللاعب مع الفريق الأحمر خلال الموسم الماضي، قائلًا: «تريزيجيه كان 50% من قوة الأهلي في الموسم الماضي».

وعن انتقال عمر مرموش إلى توتنهام، أضاف ريان: «انضمام مرموش لتوتنهام قرار صحيح للحصول على فرصة أكبر في المشاركة».

مشوار هيثم حسن مع سيلتيك

وفي وقت سابق، تحدث مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتيك الاسكتلندي، عن حالة الدولي المصري هيثم حسن، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال في حاجة إلى بعض الوقت من أجل الوصول إلى كامل جاهزيته البدنية.

وقال مارتن أونيل في تصريحات صحفية: «هيثم حسن، كما تعلمون، حصل على استراحة لمدة ثمانية أو عشرة أيام فقط بعد كأس العالم، ثم عاد وتواجد معنا، لكنه لم يكن في كامل لياقته البدنية».

وأضاف مدرب سيلتيك: «علينا أن نتحلى بالصبر، حتى يستعيد هؤلاء اللاعبون لياقتهم البدنية الكاملة، ويصلون إلى حالة مثالية».

وأوضح أونيل أن الجهاز الفني يتعامل بحذر مع اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم، في ظل حاجتهم إلى استعادة جاهزيتهم البدنية بصورة تدريجية، قبل الاعتماد عليهم بشكل كامل خلال المباريات المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني لسيلتيك في وصول هيثم حسن إلى أفضل حالاته البدنية والفنية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتباط الفريق بالمنافسات المحلية والقارية.

وكان هيثم حسن قد انضم إلى صفوف سيلتيك خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تألقه مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، ليخوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية مع النادي الاسكتلندي.