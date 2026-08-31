التضامن: فتح باب التقديم للمسابقة السنوية لميسرات دور الحضانة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن انطلاق المسابقة السنوية لميسرات دور الحضانة "التعلم من خلال اللعب" للعام الثاني على التوالي.

وذلك في إطار الشراكة بين الوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، ضمن مشروع تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة داخل تسعة محافظات وهى "الإسكندرية، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، أسوان، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة"، بالإضافة إلى ميسرات مراكز استقبال الأطفال بوزارت التضامن الاجتماعي والعدل والموارد المائية والرى.

ويشترط للاشتراك في المسابقة أن تكون الحضانة مرخصة ترخيصاً مؤقتاً أو دائماً ، مع إتاحة المشاركة لكافة حضانات الجمعيات الأهلية، إلى جانب حضانات الأفراد التي لا تتجاوز قيمة الاشتراك الشهري بها 1500 جنيه.

ويحق لكل ميسرة تقديم عمل واحد فقط لنشاط واحد، على أن يعتمد النشاط على خامات البيئة المحيطة، ويعكس تطبيق منهجية «التعلم من خلال اللعب»، وأن يتم تنفيذه داخل الحضانة باستخدام خامات آمنة وملائمة للأطفال.

ويُسمح لكل ميسرة بتقديم عمل واحد فقط لنشاط على أن يكون هذا النشاط مُصنع من خامات البيئة المحيطة وتنطبق عليه منهجية التعلم من خلال اللعب ويتم تنفيذ النشاط داخل الحضانة باستخدام خامات آمنة ومناسبة

وتهدف المسابقة إلى تطبيق منهجية التعلم باللعب من خلال تعزيز أساليب التعليم التفاعلية والمبتكرة لتهيئة بيئة جاذبة وممتعة للأطفال وتنمية المهارات الشاملة من خلال التركيز على دعم الجوانب النمائية والحسية والحركية لدى الطفل، بعيداً عن التلقين والتعليم الأكاديمي المباشر كالحروف والأرقام، وكذلك استغلال الموارد البيئية الآمنة من خلال تشجيع الميسرات على ابتكار وسائل تعليمية من خامات البيئة البسيطة والمتاحة، مع الالتزام التام بمعايير السلامة والأمان.

وسوف تقوم لجان التقييم المُشكلة بفحص الأعمال واختيار أفضل المشاركات وفق عدد من المعايير المقررة منها الخامات والتصميم الآمن والملائمة العمرية والأثر التربوي وتنمية المهارات وجودة التصنيع والتعلم التفاعلي غير الأكاديمي ويمكن للراغبين التقدم عبر اللينك التالى، وذلك خلال شهر،من تاريخه

https://forms.gle/dDubBsaimTpjZCBR8

على ان يتم تقييم المشاركات واختيار أفضل 3 مراكز ميسرات من كل محافظة للتكريم .