إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني المخالفة بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني المخالفة، والتي تتواصل بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات والمخالفات.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد اليوم الثاني من أعمال الموجة تنفيذ حملات مكثفة أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدٍ ومخالفة بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة متكاملة للتعامل الفوري مع التعديات وإزالتها في مهدها، ومنع استمرار المخالفات أو عودتها مرة أخرى.

حملات رقابية

وفي حي ثان المحلة الكبرى، واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها لإزالة المباني المخالفة، حيث تم تنفيذ إزالات لمخالفات بناء على مساحة 615 مترًا مربعًا، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30، وبالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة اليومية لأعمال الموجة، وتكثيف حملات الرصد الميداني والمتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

التنسيق بين كافة الوحدات

ووجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي باستمرار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد لتنفيذ مستهدفات الموجة بكل حسم، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في جهودها لإزالة كافة التعديات والمخالفات وتحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة.