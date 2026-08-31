عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: الشراكة بين مصر والصين واقع ملموس تترجمه الأرقام

أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الصيني، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين ليست مصطلحًا أو كلامًا في الإعلام، لكنه واقع ملموس تترجمه الأرقام.

وأضاف حلمي، خلال لقائه مع الإعلامية لبني عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن هناك تناسقًا وتناغمًا بين سياسة مصر والصين، مضيفاً: «لا تتدخل في شؤون أحد ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها».

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الصيني، إلى زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة في هذا التوقيت زيارة مهمة، مؤكدًا قوة العلاقات بين مصر والصين اقتصاديًا وسياسيًا.