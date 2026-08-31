عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: الصين أكثر الدول تضررا من اضطرابات مضيق هرمز

أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الصين تُعد من أكثر الدول تضررًا من اضطرابات مضيق هرمز، نظرًا للأهمية الكبيرة التي يمثلها المضيق لحركة إمدادات الطاقة العالمية، مشيراً إلى أنه يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضح حلمي، خلال لقائه مع الإعلامية لبني عسل، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ينعكس بصورة مباشرة على سلاسل الإمداد والطاقة والغذاء، وهو ما يجعل استقرار المنطقة أولوية بالنسبة للصين.

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن الصين تتعامل مع الأزمات الدولية بهدوء وحكمة، مستشهدًا بالفكر الكونفوشيوسي الذي يقوم على التروي والحكمة في التعامل مع الأزمات، مؤكدًا أن بكين تسعى إلى تعزيز علاقاتها وفتح أسواق جديدة وبديلة في ظل التحديات الراهنة.

وتطرق حلمي إلى العلاقات المصرية الصينية، مؤكدًا أن البلدين يجمعهما إرث حضاري عريق، باعتبارهما من أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، مشيرًا إلى أن الصين تنظر باحترام وتقدير كبيرين إلى الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن الحضارة تمثل تراكمًا تاريخيًا من الخبرات والفكر والإنسان والإدارة، موضحًا أن مصر والصين تلتقيان في امتلاك إرث حضاري عميق أسهم في بناء الدولة والمجتمع عبر آلاف السنين.

وأكد أن هذا البعد الحضاري يمثل أحد عناصر قوة العلاقات المصرية الصينية، إلى جانب المصالح الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة مهمة إلى أفريقيا والعالم العربي، وهو ما يعزز فرص التعاون بين القاهرة وبكين.