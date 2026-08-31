كيف ساهمت المشروعات العملاقة واستصلاح الأراضي في تعزيز الأمن الغذائي؟

أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا وخاصًا بزيادة الرقعة الزراعية من التوسع في المشروعات الزراعية التنموية العملاقة التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج والمحاصيل خاصة القمح الذي سجل أعلى نسبة إنتاجية هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يعزز الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في قطاع الزراعة من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة بملايين الأفدنة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات أسهمت بشكل مباشر في تحقيق زيادة ملموسة في إنتاجية القمح المصري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرقعة الزراعية في مصر ارتفعت من نحو 8.5 مليون فدان لتتعدى حالياً حاجز الـ 10.6 مليون فدان تقريباً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة 4 ملايين فدان جديدة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف جاد أن مشروع "الدلتا الجديدة" يمثل ركيزة أساسية في هذا التوسع بمساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان بمفرده، إلى جانب ما تم استصلاحه وتوزيع من خلال شركة "الريف المصري" بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الجارية في توشكى وشرق العوينات والتي تضم ملايين الأفدنة.

وشدد الدكتور خالد جاد على أن هذا التوسع الأفق والمشروعات الكبرى، إلى جانب جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، انعكست بشكل مباشر على زيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، وهو ما أحدث طفرة حقيقية في الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.