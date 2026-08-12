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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"مودة" يواصل تنفيذ تدريباته المتخصصة لميسرات الحضانات.. تربية ومشاركة

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يواصل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” بوزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ تدريباته المتخصصة لميسرات الحضانات ضمن مبادرة “مودة.. تربية.. مشاركة”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، والإدارة العامة لشئون الطفل، والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وقد تم تنفيذ سلسلة من التدريبات المكثفة استهدفت 605 ميسرات حضانة بمحافظات "الجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وقنا، وأسوان، والفيوم"، وذلك في إطار جهود البرنامج لبناء قدرات العاملين بالحضانات وتعزيز جودة خدمات الرعاية والتنشئة المقدمة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضحت الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج “مودة”، أن هذه التدريبات تُعد النسخة الثانية، حيث شهد العام الماضي تنفيذ مجموعة من التدريبات استفادت منها 53 ميسرة وعاملة بحضانات مراكز تنمية الأسرة والطفل، إلى جانب 420 طفلًا وطفلة من المستفيدين غير المباشرين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بمحافظات الوادي الجديد، والبحيرة، والمنوفية، والإسماعيلية، وسوهاج، والشرقية. 

كما شهد العام الجاري تنفيذ خمسة معسكرات تدريبية استفادت منها 605 ميسرات حضانة، إلى جانب 31,032 طفلًا وطفلة من المستفيدين غير المباشرين بالحضانات على مستوى ست محافظات، وذلك في إطار التوسع في تنفيذ أنشطة مبادرة “مودة.. تربية.. مشاركة”، التي تستهدف بناء قدرات مقدمي الرعاية للاطفال.  

وأضافت أن التدريب يستهدف تنمية قدرات ميسرات الحضانات، وتزويدهن بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أساليب التربية الإيجابية، والتعامل مع الأطفال وفقًا لاحتياجاتهم النمائية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع الأسرة بما يحقق أفضل مصلحة للطفل.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت أنواع التربية وأسس التربية الوالدية الإيجابية، وآليات التواصل مع أسرة الطفل، ومراحل نمو الأطفال وسمات المرحلة العمرية من الميلاد وحتى ست سنوات، ومهارات التعامل مع الأنماط المختلفة للأطفال، والتغذية والصحة العامة في الطفولة المبكرة، والرعاية الذاتية لمقدمي الرعاية، وحقوق الطفل وتعزيز هويته، والفروق الفردية بين الأطفال، والإساءات التي قد يتعرض لها الأطفال وكيفية التعامل معها، وسياسات حماية الطفل، وتعزيز الارتباط الآمن داخل الحضانة، والاستخدام الآمن للإنترنت.

كما شهدت التدريبات تنفيذ تطبيقات عملية وأنشطة تفاعلية، بما يسهم في توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في مواقف واقعية داخل بيئة العمل، ويعزز من قدرة ميسرات الحضانات على تقديم رعاية متكاملة للأطفال، ودعم نموهم النفسي والاجتماعي والمعرفي.

البرنامج القومي مودة الأمم المتحدة يونيسف الطفل

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