أحمد شوبير يحسم الجدل ويعلن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عودة أكرم توفيق إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء تجربته مع نادي الشمال القطري، ليقترب اللاعب من ارتداء القميص الأحمر مجددًا.

شوبير يحسم الجدل حول عودة أكرم توفيق للأهلي

وأكد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عودة أكرم توفيق إلى الأهلي، في خطوة تضع حدًا لحالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن مستقبل اللاعب وإمكانية رحيله عن النادي القطري.

وجاءت عودة أكرم توفيق إلى الأهلي بعد مفاوضات مع إدارة نادي الشمال، خاصة أن اللاعب كان مرتبطًا بعقد مع الفريق القطري يمتد لموسم إضافي، وهو ما استلزم التوصل إلى اتفاق لإنهاء التعاقد بالتراضي.

خلاف مالي عطل عودة أكرم توفيق

وشهدت المفاوضات بين أكرم توفيق ونادي الشمال خلافًا بشأن المقابل المالي الخاص بفسخ العقد، حيث طلب اللاعب الحصول على مليون دولار نظير إنهاء التعاقد، بينما تمسكت إدارة النادي القطري بالحصول على 500 ألف دولار فقط.

واستمرت المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الماضية، قبل التوصل إلى صيغة تسمح للاعب بالرحيل عن الشمال والعودة إلى النادي الأهلي، وهو ما أعلنه أحمد شوبير بشكل رسمي.

وكان ملف عودة أكرم توفيق إلى الأهلي قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأسابيع الماضية، في ظل تضارب الأنباء حول موقف النادي من الصفقة، بعدما سبق لشوبير أن أشار في يونيو الماضي إلى أن المؤشرات تؤكد اقتراب اللاعب من العودة، مع التأكيد وقتها على أن الصفقة لم تكن قد حُسمت بشكل نهائي.