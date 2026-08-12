حمزة عبد الكريم يترقب قرار فليك.. برشلونة يعلن عودة نجومه للتدريبات استعدادا للموسم الجديد

أعلن نادي برشلونة عودة عدد من لاعبي الفريق الأول إلى التدريبات، عقب انتهاء فترة العطلة الصيفية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط ترقب لموقف المدرب الألماني هانز فليك من المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم.

ويواصل حمزة عبد الكريم تدريباته مع الفريق الأول لبرشلونة منذ بداية فترة الإعداد، في ظل سعيه لإثبات قدراته والحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وأكد برشلونة عبر موقعه الرسمي عودة الرباعي لامين يامال، وداني أولمو، وباو كوبارسي، وبيدري إلى التدريبات اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة الخاصة بهم، موضحًا أنهم خاضوا تدريبات فردية قبل الاندماج في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، أوضح النادي الكتالوني أن حمزة عبد الكريم مستمر في التدرب مع الفريق الأول، إلى جانب مجموعة من لاعبي فريقي أتلتيك وتحت 19 عامًا، من بينهم ألفارو كورتيس، وجوردي بيسكوير، وأوريان جورين، وإبريما تونكارا، وبريان فاريناس، وتشافي إسبارت، وجوفري تورنتس، وجييرمو فرنانديز، وتومي ماركيز، وتوني فيرنانديز، ويعقوبيشفيلي.

ويأمل حمزة عبد الكريم في استغلال فترة الإعداد الحالية لإقناع هانز فليك بإمكانياته، وحجز مكان له ضمن حسابات الفريق الأول لبرشلونة في الموسم الجديد.

ويخوض برشلونة مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة، حيث يلتقي بازل السويسري يوم الأحد 16 أغسطس، قبل مواجهة الأهلي المصري يوم 19 أغسطس، في بطولة كأس خوان جامبر.

ويستهل برشلونة مشواره الرسمي في الموسم الجديد بمواجهة إلتشي يوم الأحد 23 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.