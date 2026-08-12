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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديباي يتوعد بالرد بعد تراجع كورينثيانز عن اتفاق تمديد العقد

ديباي
ديباي
مجدي سلامة

قال الدولي الهولندي ممفيس ديباي، إن نادي كورينثيانز البرازيلي أخل باتفاق كان يقضي بتمديد عقده، معتبرا أن إدارة النادي تراجعت ‌عن التزامات سبق أن وافقت عليها.

وانضم المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وبرشلونة إلى كورينثيانز بعقد يمتد لعامين في 2024، وساهم في تتويج الفريق بكأس البرازيل عام 2025 وكأس السوبر البرازيلية هذا العام. وخاض ديباي 79 مباراة بقميص النادي في مختلف المسابقات، ⁠سجل خلالها 20 هدفا.

وكتب ديباي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "جرى الاتفاق بشكل واضح على تمديد العقد من جانب الرئيس والإدارات الرياضية والقانونية والمالية، لكن بعض الأشخاص قرروا التراجع عن هذا الالتزام".

وأضاف: "لم أكن أرغب في الوصول إلى هذا الوضع، وقد احترمت النادي دائما طوال هذه العملية، لكنني مضطر الآن للدفاع بقوة عن حقوقي ومصالحي".

وتابع: "سأتحدث علنا خلال الأيام المقبلة، لكن يمكنكم التأكد من أنني ‌لن ⁠أترك هذا السلوك غير المقبول يمر من دون محاسبة".

وكان النادي، الذي يتخذ من ساو باولو مقرا له ويحتل المركز السابع في الدوري البرازيلي، قد ⁠أوضح في وقت سابق أن قراره بعدم تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما يعود إلى اعتبارات مالية.

بيان كورنثيانز

وقال النادي في بيان: "أصبح واضحا أن ⁠الدخول في التزام جديد بهذا الحجم لا يتوافق مع التوازن المالي الذي نحتاج إلى الحفاظ عليه لضمان استدامة المؤسسة".

وأضاف: "ندرك أن ⁠القرار كان صعبا، لكنه كان ضروريا بلا شك من أجل مستقبل كورينثيانز".

كما أعلن النادي أن رئيسه أوسمار ستابيل سيعقد مؤتمرا صحفيا للتعليق على القرار وشرح أسبابه.

ديباي كورينثيانز إدارة النادي

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