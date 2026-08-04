ديباي يصدم كورنثيانز.. مطالب "استثنائية" لتجديد عقده تشعل الجدل بالبرازيل

أثار النجم الهولندي ممفيس ديباي حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية البرازيلية، بعدما كشفت تقارير صحفية عن قائمة مطالب وصفها كثيرون بـ"غير المسبوقة" لتجديد عقده مع نادي كورنثيانز.

وذكرت صحيفة "جازيتا إسبورتيفا" البرازيلية أن ديباي اشترط الحصول على يومين سنويًا لاستغلال ملعب "نيو كيميكا أرينا" في مناسباته الشخصية، إلى جانب تخصيص مقصورة خاصة باسمه داخل الملعب طوال مدة العقد الجديد.

زيادة مالية.. والوكيل المستفيد الأكبر

ولم تتوقف مطالب المهاجم الهولندي عند الامتيازات الخاصة، إذ طلب أيضًا زيادة بنسبة 10% على القيمة الإجمالية للعقد، والتي تشمل الراتب وحقوق الصورة والعوائد التسويقية.

وأوضح اللاعب أن هذه الزيادة لن تذهب إليه، وإنما سيتم تحويلها بالكامل إلى وكيل أعماله.

اتفاق على الديون.. بشرط واحد

وتناول التفاوض أيضًا ملف المستحقات المالية المتأخرة، حيث يدين كورنثيانز للاعب بنحو 45 مليون ريال برازيلي، بينما ترتفع القيمة إلى 77 مليون ريال، بما يعادل نحو 15 مليون دولار، بعد احتساب الفوائد والغرامات.

وأبدى ديباي مرونة في هذا الملف، بعدما وافق على التنازل عن الفوائد والغرامات، والاكتفاء بالحصول على أصل المبلغ مقسطًا على أربع دفعات نصف سنوية.

لكن اللاعب وضع شرطًا صارمًا، يقضي بعودة قيمة الدين إلى 77 مليون ريال كاملة إذا تأخر النادي عن سداد أي قسط من الأقساط المتفق عليها.

فوائد وغرامات في العقد الجديد

وكشفت الصحيفة أن العقد الجديد، الذي تبلغ قيمته 70 مليون ريال برازيلي موزعة على موسمين، يتضمن أيضًا مطالب إضافية من معسكر اللاعب.

واقترح ديباي إدراج بند يمنحه فائدة شهرية بنسبة 1.5%، إضافة إلى غرامة تبلغ 10% في حال تأخر النادي عن الوفاء بأي دفعة مالية مستحقة.

ضمانات لعائدات التسويق

وطالب المهاجم الهولندي بالحصول على ضمانات مالية تخص عائدات التسويق، حيث اشترط استلام 14 مليون ريال برازيلي تعهد النادي بتوفيرها من خلال حملات إعلانية يشارك فيها اللاعب.

وأكد ديباي ضرورة حصوله على هذا المبلغ بالكامل حتى في حال فشل النادي في تحقيق الإيرادات التسويقية المستهدفة، إلى جانب الحصول على 10% إضافية من قيمة العقد.

شروط قديمة تعود إلى الواجهة

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المطالب تأتي امتدادًا لشروط سابقة سبق أن تقدم بها اللاعب، تضمنت الحصول على مقصورة خاصة داخل الملعب، و50% من إيرادات النادي خلال مدة العقد، و20% من مكافآت البطولات، فضلًا عن نسبة من مكافآت مشاركة كورنثيانز المستقبلية في كأس العالم للأندية، حتى إذا لم يكن لاعبًا في الفريق وقتها.

كانت إدارة كورنثيانز قد رفضت تلك المطالب في وقت سابق، ما تسبب في تعثر مفاوضات التجديد.

أرقام ديباي مع كورنثيانز

وانضم ممفيس ديباي إلى صفوف كورنثيانز في عام 2024، وشارك بقميص الفريق في 79 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا، وأسهم في التتويج بثلاثة ألقاب، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق خلال الفترة الماضية، رغم استمرار الخلافات مع الإدارة بشأن مستقبله.