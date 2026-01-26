ممفيس ديباي يشعل صراع الأندية الإماراتية على ضمه

يبدو أن مستقبل ممفيس ديباي مع نادي كورينثيانز البرازيلي أصبح قريبًا من التغيير، بعد أن استمتع اللاعب الهولندي بفترات جيدة منذ انضمامه في سبتمبر 2024، لكنه لم يعد يشعر بالسعادة مع الفريق.

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن ديباي الهداف التاريخي لمنتخب هولندا، قد يسعى للرحيل هذا الشتاء بحثًا عن مشروع جديد، خصوصًا بعد تأخر النادي البرازيلي في الوفاء بمستحقاته المالية.

وقد خاض اللاعب إجمالي 65 مباراة مع كورينثيانز، سجل خلالها 19 هدفًا.

وأضاف التقرير أن هناك ناديين خليجيين يراقبان وضع اللاعب عن كثب، وهما شباب الأهلي دبي ونادي الوصل الإماراتي، وقد قدما عروضًا رسمية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومع ذلك، فإن هذه العروض لم ترقَ بعد لتطلعات ديباي، الذي يفضل انتظار فرصة أفضل قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب يبحث عن مشروع جديد يضمن له الاستقرار الفني والمالي، وسط اهتمام متزايد من أندية خليجية وأوروبية محتملة في الفترة المقبلة.