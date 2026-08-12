مانشستر سيتي يعلن ضم حارس أولمبيك مارسيليا

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع ‌الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي بعقد لمدة عامين.

ويأتي التعاقد مع رولي البالغ من العمر 34 عاما لتعويض جيمس ترافورد الذي رحل عن سيتي للانضمام ⁠إلى ليدز يونايتد.

ويعود رولي إلى مانشستر سيتي بعدما قضى موسم 2016-2017 في صفوف النادي دون أن يشارك مع الفريق الأول، وينضم الحارس لتوفير خيار إضافي من ذوي الخبرة، مع استمرار جيانلويجي دوناروما كحارس أساسي لسيتي.

وقال رولي في بيان للنادي: "هذه فرصة مذهلة بالنسبة لي وكان ‌يتعين ⁠علي اغتنامها".

وأضاف: "عندما تأتي فرصة الانضمام إلى مانشستر سيتي، عليك اغتنامها، الجميع يعرف مدى عظمة هذا النادي".

وخاض رولي ثماني مباريات دولية مع الأرجنتين، وكان ضمن ⁠تشكيلة المنتخب التي توجت بكأس العالم 2022 في قطر وكأس كوبا أمريكا 2024.

وخاض الحارس تجارب مع عدة ⁠أندية أوروبية، بينها ريال سوسيداد ومونبلييه وفياريال وأياكس أمستردام، وخلال فترة وجوده مع فياريال، ⁠لعب دورا بارزا في الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي عام 2021.