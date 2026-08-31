منال عوض تتفقد معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة.. توفير بيئة أكثر تنظيما وأمانا

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع والتكلفة بالكامل من موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، في إطار جهودها لتطوير الأسواق والمناطق التجارية ذات الأولوية، ورفع كفاءة البنية الأساسية والبيئة العمرانية، بما يحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على المنطقة ويحافظ على النشاط التجاري التاريخي لسوق العتبة، حيث يتم تنفيذ المشروع بتمويل كامل من وزارة التنمية المحلية والبيئة.

تطوير سوق العتبة

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة.

الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المرافق ضمن نطاق المرحلة الثانية

وخلال الجولة، استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى عرض من رئيس قطاع التخطيط حول آخر مستجدات التنفيذ، حيث تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المرافق ضمن نطاق المرحلة الثانية، بما يمثل خطوة أساسية لاستكمال أعمال التطوير الحضاري بالمنطقة ورفع كفاءة الشوارع والواجهات والمحال التجارية.

ترميم ورفع كفاءة واجهات العقارات ذات الطرازين المعماري المميز

وأشار رئيس القطاع إلى أن أعمال ترميم ورفع كفاءة واجهات العقارات ذات الطرازين المعماري المميز والحديث تشهد تقدماً ملحوظا، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 60%، بالتوازي مع استكمال باقي الأعمال المرتبطة بتحسين الشكل الحضاري والهوية البصرية للمنطقة.

وأضاف رئيس قطاع التخطيط بالوزارة أنه تم صب قواعد المظلات وتنفيذ طبقة الخرسانة الخاصة بالأرضيات، إلى جانب تنفيذ بردورات الأرصفة بكافة الشوارع الداخلية وجزء من شارع البوسطة الخارجي، بما يسهم في تنظيم حركة المشاة وتحسين مستوى الأمان وسهولة الحركة داخل نطاق السوق.

كما شملت الأعمال رفع كفاءة واجهات المحال التجارية وتركيب اليافطات المصممة من خامات الكلادينج، في إطار العمل على توحيد الشكل العام للواجهات وتنظيم المظهر الإعلاني للمحال بما يتناسب مع طبيعة المنطقة التجارية.

الهدف من التطوير هو تحسين بيئة الحركة والعمل

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير سوق العتبة يأتي ضمن اهتمام وزارة التنمية المحلية والبيئة برفع كفاءة المناطق والأسواق التجارية ذات الكثافات العالية، باعتبارها مناطق ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين وأصحاب المحال والمترددين عليها يوميا، مشيرة إلى أن الهدف من التطوير هو تحسين بيئة الحركة والعمل، ورفع مستوى السلامة والخدمات، مع الحفاظ على الطابع التجاري والتاريخي المميز للمنطقة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن انتهاء أعمال إحلال وتجديد المرافق يمثل خطوة أساسية في تنفيذ المرحلة الثانية، بما يتيح استكمال أعمال التطوير الحضاري بصورة متكاملة، مؤكدة أهمية أن تنعكس أعمال التطوير على تحسين حركة المواطنين داخل السوق وتوفير بيئة أكثر تنظيما وأمانا للمترددين وأصحاب الأنشطة التجارية.

ووجهت الدكتورة منال عوض خلال الجولة بضرورة استمرار المتابعة اليومية للأعمال والالتزام بمعدلات التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة، مع التأكيد على جودة تنفيذ أعمال الواجهات والأرضيات والمظلات والأرصفة واليافطات، ومراعاة الطابع المعماري المميز للمنطقة، بما يحقق صورة حضارية متناسقة لسوق العتبة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان تكامل جميع مكونات المشروع، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وصولا إلى استكمال أعمال المرحلة الثانية ورفع كفاءة المنطقة بما يحقق فائدة ملموسة للمواطنين وأصحاب المحال والمترددين على السوق.

وخلال الجولة التفقدية التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع عدد من الباعة الجائلين بمنطقة التطوير والذين عرضوا بعض المقترحات والمطالب وعلي الفور وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة مطالبهم من جانب الوزارة.

من جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة معدلات تنفيذ المشروع، لضمان تنفيذ مختلف الأعمال بصورة متكاملة وربط أعمال تطوير البنية الأساسية بأعمال التطوير الحضاري، بما يحقق المستهدف من المشروع ويحافظ على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى.

ويأتي تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة في إطار خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير الأسواق والمناطق التجارية ذات الأولوية، وتحسين البيئة العمرانية والبنية الأساسية، بما يدعم انتظام النشاط التجاري، ويرفع مستوى السلامة وجودة الخدمات، ويحافظ في الوقت ذاته على القيمة التاريخية والحضارية لمنطقة العتبة والموسكي.