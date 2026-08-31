قصف روسي يستهدف كييف ومناطق أوكرانية خلال الليل

أفادت وسائل إعلام روسية بتعرض عدة مدن أوكرانية بينها بروفاري وبوريسبيل في ضواحي كييف، وأوديسا وبيلجورود-دنيستروفسكي على ساحل البحر الأسود لضربات جوية روسية الليلة الماضية.

واستهدفت الضربات مدينتي بروفاري وبوريسبيل في ضواحي كييف، حيث اندلع حريق ضخم إثر أحد الاستهدافات.

كما طالت الضربات مدينة زابوروجيه جنوب أوكرانيا ومواقع في مدينة إزيوم بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، كما تعرّضت مواقع في أوديسا وبيلغورود-دنيستروفسكي على البحر الأسود لهجمات مماثلة.

وأُعلنت حالة التأهب الجوي في مقاطعتي نيكولايف ودنيبروبيتروفسك.