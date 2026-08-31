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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السنغالي: ننظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية وقوة أفريقية ذات مكانة خاصة

الرئيس السنغالي: ننظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية وقوة أفريقية ذات مكانة خاصة
الرئيس السنغالي: ننظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية وقوة أفريقية ذات مكانة خاصة
أ ش أ

أكد الرئيس السنغالي باسيرو فاي Bassirou FAYE، أن بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية وقوة أفريقية ذات مكانة خاصة.

ووجه الرئيس السنغالي - خلال استقباله السفير خالد عارف سفير مصر بداكار ، التحية والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تحظى باهتمام شخصي.

وأشاد بجهود السفارة المصرية في تعزيز التواصل بين المؤسسات والشخصيات في البلدين، وبالدور المتوازن للدبلوماسية المصرية وما تتمتع به من خبرات ومصداقية، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين القاهرة وداكار لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القارة الأفريقية.

من جانبه، أكد السفير عارف حرص مصر على مواصلة دعم وتطوير علاقاتها مع السنغال، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متنامٍ بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يتناسب مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية والتاريخية التي تجمع مصر والسنغال.

من ناحية أخرى، التقى السفير خالد عارف مع شيخ نيانج وزير الاندماج الأفريقي والشئون الخارجية والسنغاليين بالخارج، حيث بحث الجانبان سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلاً عن التنسيق والتشاور إزاء القضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس السنغالي باسيرو فاي Bassirou FAYE قوة أفريقية ذات مكانة خاصة السفير خالد عارف سفير مصر بداكار

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