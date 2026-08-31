قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاهم أمريكي صيني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
احترس من النصب.. خطوات الاستعلام عن التقرير الائتماني وأيسكور أونلاين
صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا
منها القاهرة والجيزة .. اليوم إجراء قرعة الحج في 10 محافظات
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثالثة .. اليوم
10.2 مليون طن قمح تعزز الأمن الغذائي.. أخبار سارة للمواطنين
في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك
انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل يصيب 5 أشخاص بالأقصر
5.2 مليون حيازة تتحول إلى بيانات.. ماذا تفعل وزارة الزراعة بـ«كارت الفلاح الذكي»؟
هاني حتحوت: اجتماع بين أبو ريدة وعبد الفتاح للرد على بيان زد
انتهاء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني اليوم.. متى تُعلِن التعليم ظهور النتيجة؟
السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد السيد يعلق على أزمة بيزيرا مع الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
علا محمد

كشف أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، عن رؤيته بشأن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، من العودة إلى صفوف فريقه، مرجحًا وجود علاقة بين موقف اللاعب ورحيل جون إدوارد عن النادي.

وقال السيد، في تصريحات ببرنامج "الكلاسيكو"، إن بيزيرا قد يكون مرتبطًا بجون إدوارد، وهو ما يفسر، من وجهة نظره، تمسك اللاعب بعدم العودة إلى الزمالك في الوقت الحالي.

وضرب لاعب الأهلي السابق مثالًا بما حدث داخل القلعة الحمراء عقب رحيل البرتغالي مانويل جوزيه، موضحًا أن فلافيو وجيلبرتو رحلا أيضًا بعد مغادرته، مؤكدًا أن ارتباط اللاعبين بالمدربين أو المسؤولين قد يؤثر أحيانًا في قراراتهم ومستقبلهم.

أحمد السيد لاعب الأهلي السابق الأهلي خوان بيزيرا الزمالك جون إدوارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمباني المخالفة بالغربية

محافظ المنوفية

افتتاح معرض أهلاً مدارس بالمنوفية

ستعدادا للموسم الشتوي.. النشار يتابع تطوير مطار الأقصر الدولي وأرض البالون

استعدادا للموسم الشتوي.. النشار يتابع تطوير مطار الأقصر الدولي وأرض البالون

بالصور

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

احترس من النصب.. خطوات الاستعلام عن التقرير الائتماني وأيسكور أونلاين

استعلام ايسكور
استعلام ايسكور
استعلام ايسكور

فستان جريء.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد