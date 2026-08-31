أحمد السيد يعلق على أزمة بيزيرا مع الزمالك

كشف أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، عن رؤيته بشأن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، من العودة إلى صفوف فريقه، مرجحًا وجود علاقة بين موقف اللاعب ورحيل جون إدوارد عن النادي.

وقال السيد، في تصريحات ببرنامج "الكلاسيكو"، إن بيزيرا قد يكون مرتبطًا بجون إدوارد، وهو ما يفسر، من وجهة نظره، تمسك اللاعب بعدم العودة إلى الزمالك في الوقت الحالي.

وضرب لاعب الأهلي السابق مثالًا بما حدث داخل القلعة الحمراء عقب رحيل البرتغالي مانويل جوزيه، موضحًا أن فلافيو وجيلبرتو رحلا أيضًا بعد مغادرته، مؤكدًا أن ارتباط اللاعبين بالمدربين أو المسؤولين قد يؤثر أحيانًا في قراراتهم ومستقبلهم.