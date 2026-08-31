قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق صواريخ إيرانية على سفن أمريكية بمضيق هرمز وانفجارات في الأردن
مباريات الدوري الإنجليزي اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة
النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة
عصام عبد الفتاح: لو أعرف إن الموضوع هيوصل لكده مكنتش قبلت رئاسة لجنة الحكام
التليفزيون الإيراني: دوي انفجارات في مدينة سيريك بالقرب من مضيق هرمز
فضل صيام يوم الاثنين.. لماذا كان النبي يحرص على صيامه؟
إذا كنت تصلي قيام الليل قبل الساعة 12 ليلا.. انتبه لـ9 حقائق
تحقيق مكاسب شخصية.. الدخلية تنفي تعرض سيدة لسوء معاملة داخل مركز إصلاح وتأهيل
استنفار إسرائيلي تحسبا لمواجهة بحرية مع تركيا في شرق المتوسط
الكشف عن رام بروماستر سيتي 2027 عالميًا.. بهذا السعر
خلال 11 شهرا.. خبيرة مصرفية: 71% من الإيرادات العامة ذهبت لخدمة الدين
خلافات بين فتيات تنتهي بالتشهير والسب.. القبض على أبطال الفيديو المثير في الشرقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: الصحابة احتلفوا بقدوم النبي إلى الدنيا.. ولا حرج في دخول الحائض إلى ملحق المسجد لعقد الزواج

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
محمد شحتة

فتاوى تشغل الأذهان
هل احتفل الصحابة بالمولد بعد موت النبي؟ دار الإفتاء تجيب
هل يجوز دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد لحضور عقد زواج؟.. الإفتاء توضح
هل لبس الأسود في الحداد يؤذي الميت؟.. أمين الإفتاء يوضح

 

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان حيث يبحث عن أجوبتها عدد كبير من الناس ومن أبرزها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل احتفل الصحابة بالمولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع محبتهم العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، خلال منشور على فيس بوك، منوهة أنه قد احتفل الصحابة رضي الله عنهم بمقدمه الشريف إلى دنيا الناس، وهذا في حياته الشريف، فأقرَّهم على ذلك؛ ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني أنه خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَلْقَةٍ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَنُمَجِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، قَالَ: «اللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ».

وورد في السنة النبوية ما يدل على احتفال الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجه عام مع إقراره لذلك وإِذْنه فيه؛ فعن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلَّا فلا» رواه الإمام أحمد والترمذي.

وأكدت دار الإفتاء في ردها على السؤال، أنه لا شكَّ أن إقراره صلى الله عليه وآله وسلم لذلك كله في حياته الشريفة أقوى دلالةً، وأكثر إقناعًا.

كما وضحت دار الإفتاء حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد لحضور عقد زواج، قائلة إنه يجوز للحائض حضور عقد النكاح المنعقد في دور المناسبات الملحقة بالمسجد.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى على صفحتها على فيسبوك، أن دور المناسبات ليست من المسجد، ولا كراهة في عبورها المسجد للحاجة بشرط أمن تلويث المسجد.

وأجاب علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة قالت فيه: «هل يجوز لبس الأسود على المتوفى وهل ده بيؤذيه فعلًا؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ارتداء اللون الأسود أو غيره في الحداد يختلف باختلاف عادات الناس، فبعض المجتمعات تعبر عن الحزن بالأسود، وأخرى باللون الأبيض، ولا حرج في ذلك.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الأمر لا يؤذي الميت في شيء، لأنه من باب إعلان الحزن على فقدان المتوفى، وهو أمر إنساني طبيعي، مشيرًا إلى أن الشريعة لا تمنع إظهار الحزن، ولكن تضبطه بالآداب الشرعية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عند وفاة ابنه إبراهيم، وقال: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»، وهو ما يؤكد مشروعية الحزن دون تجاوز.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحداد بأي صورة من صور العادات لا بأس به، بشرط الالتزام بعدم قول أو فعل ما يخالف الشرع، مع ضرورة الاعتدال في الحزن.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أهمية عدم الاستغراق في الحزن بشكل يعطل حياة الإنسان أو يضر بصحته النفسية أو يؤثر على مسؤولياته، موضحًا أن الإسلام يدعو إلى التوازن، فالحزن يكون بقدر دون إفراط، مع استمرار الإنسان في ممارسة حياته بشكل طبيعي.

فتاوى فتاوى تشغل الأذهان دار الإفتاء الحائض عقد الزواج دخول الحائض المسجد ارتداء الأسود حداد المرأة حداد الميت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

ترشيحاتنا

ابنة نجلاء فتحي

اعراض غير متوقعة.. الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة ابنة نجلاء فتحي

محمد التاجي

تعرف على تفاصيل الفترة الأخيرة في حياة الراحل محمد تاجي

سلطة سيزر

طريقة عمل سلطة سيزر في المنزل

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

مساعدات

محمد فوزي: عجز دولي عن التعامل مع الممارسات الإسرائيلية بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد