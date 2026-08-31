فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: الصحابة احتلفوا بقدوم النبي إلى الدنيا.. ولا حرج في دخول الحائض إلى ملحق المسجد لعقد الزواج

فتاوى تشغل الأذهان

هل احتفل الصحابة بالمولد بعد موت النبي؟ دار الإفتاء تجيب

هل يجوز دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد لحضور عقد زواج؟.. الإفتاء توضح

هل لبس الأسود في الحداد يؤذي الميت؟.. أمين الإفتاء يوضح

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان حيث يبحث عن أجوبتها عدد كبير من الناس ومن أبرزها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل احتفل الصحابة بالمولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مع محبتهم العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، خلال منشور على فيس بوك، منوهة أنه قد احتفل الصحابة رضي الله عنهم بمقدمه الشريف إلى دنيا الناس، وهذا في حياته الشريف، فأقرَّهم على ذلك؛ ففي الحديث الذي أخرجه الطبراني أنه خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَلْقَةٍ وَهُمْ جُلُوسٌ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَنُمَجِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، قَالَ: «اللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ؟» قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَلِكَ، قَالَ: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ».

وورد في السنة النبوية ما يدل على احتفال الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجه عام مع إقراره لذلك وإِذْنه فيه؛ فعن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلَّا فلا» رواه الإمام أحمد والترمذي.

وأكدت دار الإفتاء في ردها على السؤال، أنه لا شكَّ أن إقراره صلى الله عليه وآله وسلم لذلك كله في حياته الشريفة أقوى دلالةً، وأكثر إقناعًا.

كما وضحت دار الإفتاء حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد لحضور عقد زواج، قائلة إنه يجوز للحائض حضور عقد النكاح المنعقد في دور المناسبات الملحقة بالمسجد.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى على صفحتها على فيسبوك، أن دور المناسبات ليست من المسجد، ولا كراهة في عبورها المسجد للحاجة بشرط أمن تلويث المسجد.

وأجاب علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة قالت فيه: «هل يجوز لبس الأسود على المتوفى وهل ده بيؤذيه فعلًا؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ارتداء اللون الأسود أو غيره في الحداد يختلف باختلاف عادات الناس، فبعض المجتمعات تعبر عن الحزن بالأسود، وأخرى باللون الأبيض، ولا حرج في ذلك.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الأمر لا يؤذي الميت في شيء، لأنه من باب إعلان الحزن على فقدان المتوفى، وهو أمر إنساني طبيعي، مشيرًا إلى أن الشريعة لا تمنع إظهار الحزن، ولكن تضبطه بالآداب الشرعية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عند وفاة ابنه إبراهيم، وقال: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا»، وهو ما يؤكد مشروعية الحزن دون تجاوز.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحداد بأي صورة من صور العادات لا بأس به، بشرط الالتزام بعدم قول أو فعل ما يخالف الشرع، مع ضرورة الاعتدال في الحزن.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أهمية عدم الاستغراق في الحزن بشكل يعطل حياة الإنسان أو يضر بصحته النفسية أو يؤثر على مسؤولياته، موضحًا أن الإسلام يدعو إلى التوازن، فالحزن يكون بقدر دون إفراط، مع استمرار الإنسان في ممارسة حياته بشكل طبيعي.