«بلاك ليست» بسبب أغنية.. «ويتر» حفل تامر عاشور يروي تفاصيل استبعاده من العمل بعد انتشار الفيديو

كشف طه ناير، الـ«ويتر» الذي ظهر في فيديو خلال حفل للفنان تامر عاشور، تفاصيل الأزمة التي تعرض لها بعد انتشار مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله وهو يتفاعل مع إحدى أغاني الفنان، وذلك في أثناء عمله في حفلِهِ الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى، مؤكدًا أن الفيديو تسبب في استبعاده من العمل.

وقال طه ناير، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنه فوجئ بانتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتلقى اتصالًا من أحد مسؤولي الفندق يخبره بأن الأمر تسبب في أزمة كبيرة، وأنه تم وضعه على «بلاك ليست».

وظيفة ثابتة داخل الفندق

وأوضح أنه يعمل بنظام «الويتر» خلال الحفلات، ولا يرتبط بوظيفة ثابتة داخل الفندق، وإنما يتم التواصل معه؛ عند وجود حفلات أو مناسبات تحتاج إلى عمالة، خاصة في منطقة الساحل الشمالي.

استبعاده من العمل

وأضاف أنه استيقظ في اليوم التالي للحفل على خبر انتشار الفيديو بشكل واسع، بعدما أخبره أحد الأشخاص بالأمر، قائلًا إنه تلقى بعدها اتصالًا من الفندق أبلغه خلاله بأنه تم استبعاده من العمل.

وأشار طه ناير إلى أنه لم يتوقع أن يؤدي تفاعله مع الأغنية إلى هذه الأزمة، خاصة أن الأمر لم يستغرق سوى ثوانٍ قليلة بعد انتهائه من المهام المكلف بها خلال الحفل.

وأكد أن الفيديو الذي تسبب في الأزمة لم يكن يعلم وقت الحفل أنه يتم تصويره، موضحًا أنه لم يلاحظ الشخص الذي كان يصوره أثناء تفاعله مع الأغنية.