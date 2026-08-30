أحمد شوبير ساخرا من أزمة بيزيرا: ناقص نعمله مسلسل.. يا ترى إنت فين يا بيزيرا؟

سخر الإعلامي أحمد شوبير من استمرار الحديث عن أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن ملف اللاعب أصبح محورًا متكررا في أخبار القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.

خوان بيزيرا

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن أخبار الزمالك أصبحت لا تخلو من الحديث عن بيزيرا، قائلًا: «بالنسبة لأخبار الزمالك معندناش غير قصة بيزيرا، بقى منهج مكرر علينا، لازم كل يوم الصبح نطلع نقول بيزيرا بيزيرا بيزيرا بيزيرا».

وأضاف شوبير ساخرا: «ناقص نعمله مسلسل يا ترى إنت فين يا بيزيرا، ما يمشي بيزيرا، مع ألف سلامة والقلب داعيلك».

وتابع: «الجمهور عمال يا بيزيرا وارجع، ارجع إيه يا بني؟ ده نادي الزمالك، يعني حاجة عظمة وكبيرة ومهمة، مينفعش تقلل من نفسك ومن ناديك كده».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل استمرار حالة الجدل المحيطة بموقف بيزيرا مع الزمالك، في الوقت الذي يترقب فيه جمهور النادي حسم مصير اللاعب وإنهاء حالة الغموض التي تحيط بمستقبله مع الفريق.

ويرى شوبير أن استمرار الأزمة بهذا الشكل لا يليق بقيمة نادي الزمالك، مطالبًا بالتعامل مع الموقف بصورة أكثر حسمًا بدلًا من استمرار تكرار الحديث عن اللاعب بشكل يومي.