مساعدات إنسانية تتدفق إلى غزة عبر كرم أبو سالم وسط عراقيل إسرائيلية

قالت دُرية عاطف مراسلة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح من الجانب المصري، إن اليوم مخصص لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحة أن معبر رفح لم يستقبل دفعات جديدة من المرضى والمصابين والجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما لم تخرج دفعات جديدة من المتعافين للعودة إلى القطاع.

وأوضحت أن المساعدات الإنسانية والإغاثية تواصل التدفق عبر معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، مشيرة إلى دفع الهلال الأحمر المصري بالقافلة الـ67 بعد الـ200 ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة»، محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى جانب المواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات.

وأشارت دُرية عاطف إلى أن شاحنات المساعدات واجهت عراقيل وتعنتًا من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمثلت في بطء عمليات المراجعة والتدقيق، بما يعرقل دخول الكميات التي يحتاج إليها أهالي قطاع غزة، رغم توافر المساعدات بكميات كبيرة في الجانب المصري، مضيفة أن بعض الشاحنات عادت دون تفريغ حمولتها ودون إبداء أسباب واضحة لرفض دخولها إلى القطاع.

وأكدت أن هذه العراقيل تزيد من معاناة أهالي قطاع غزة، في وقت تواصل فيه الدولة المصرية جهودها من خلال المراكز اللوجستية المنتشرة في شمال سيناء، والتي تعمل على إعداد وتجهيز المساعدات المصرية والدولية تمهيدًا لنقلها إلى معبر رفح ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.