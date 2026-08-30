حريق هائل داخل مول بالقرب من محطة وقود بالتجمع.. والدفع بسيارات الإطفاء

نشب، منذ قليل، حريق هائل داخل أحد المولات بالقرب من محطة وقود بمنطقة التجمع، ما أثار حالة من الذعر بين المتواجدين، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مول بالتجمع.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبدأت القوات جهودها لمحاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق.

ويجري حاليا التعامل مع النيران وإجراء عمليات التبريد، وسط تكثيف أمني بمحيط موقع الحريق، بينما تواصل الأجهزة المختصة أعمال الفحص للوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، وحصر الخسائر الناجمة عنه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.