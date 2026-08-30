كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنصر في دوري المحترفين.. رقم قياسي جديد

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، عن رقم قياسي جديد للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بعدما أصبح الهداف التاريخي للفريق في دوري المحترفين.

ووفقًا لما ذكرته ريهام حمدي، رفع رونالدو رصيده إلى 104 أهداف مع النصر في دوري المحترفين، ليتجاوز رقم محمد السهلاوي، الذي سجل 103 أهداف بقميص الفريق.

واحتاج النجم البرتغالي إلى 110 مباريات فقط للوصول إلى 104 أهداف، بينما سجل السهلاوي أهدافه الـ103 خلال 205 مباريات، ما يعني أن رونالدو حقق الرقم القياسي في عدد مباريات أقل بـ95 مباراة.

كما يتفوق رونالدو بفارق واضح على السهلاوي من حيث معدل التسجيل، إذ بلغ معدل النجم البرتغالي 0.95 هدفًا في المباراة الواحدة، مقابل 0.50 هدف للسهلاوي.

ويواصل رونالدو كتابة الأرقام القياسية منذ انتقاله إلى النصر، بعدما أصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري السعودي، مؤكدًا قدرته على الحفاظ على معدلات تهديفية مرتفعة رغم تقدمه في العمر.

ويعكس الرقم الجديد حجم التأثير الذي يقدمه رونالدو مع النصر، سواء على مستوى تسجيل الأهداف أو قيادة الفريق وتحقيق الأرقام الفردية منذ وصوله إلى الدوري السعودي.