أحمد شوبير : أزمة خوان بيزيرا مسلسل برازيلي نهايته ليست معروفة

علق الإعلامي أحمد شوبير على مقارنة أحد مشجعي الزمالك بين أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأبيض، وملف تجديد عقد نجله مصطفى شوبير مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن هناك اختلافًا كبيرًا بين الموقفين.

الزمالك

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»، إن أحد المشجعين الزملكاوية أرسل له رسالة قائلًا: «كابتن هو مسلسل بيزيرا اللي بتقول عليه مش زي مسلسل التجديد لشوبير؟ ما هو نفس المسلسل».

ورد شوبير قائلًا: «خاااالص، شوبير موجود وبيلعب وبيتمرن وملتزم وكل حاجة، أما بيزيرا فقد خرج ولم يعد، فيا ترى إنت فين يا بيزيرا، هو أنا هتكسف أرد عليك؟».

وأوضح شوبير أن ملف تجديد عقد نجله يختلف تمامًا عن أزمة بيزيرا، قائلًا: «ده مسلسل مصري في اللذيذ وسهل ونهايته معروفة وهتبقى نهاية سعيدة».

وأضاف ساخرًا: «لكن مسلسل بيزيرا مسلسل هندي أو مسلسل برازيلي بقى، وإحنا منعرفش النهايات في البرازيل بتبقى إيه، فلأ ملهوش علاقة نهائي».

وتأتي تصريحات شوبير في ظل استمرار أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك، بعد غياب اللاعب عن تدريبات الفريق وتمسكه بموقفه بشأن الرحيل، بينما يواصل مصطفى شوبير انتظامه مع الأهلي بالتزامن مع المفاوضات الخاصة بتمديد عقده.