تشكيل الزمالك المتوقع اليوم ضد السويس بتروجيت في الدوري

استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الأساسي الذي يخوض به فريقه مواجهة السويس بتروجيت، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027 «دوري أورا».

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والسويس بتروجيت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لتحقيق الانتصار ومواصلة حصد النقاط في بداية مشواره بالمسابقة.

تعديل وحيد في تشكيل الزمالك أمام السويس بتروجيت

ويتجه معتمد جمال لإجراء تغيير واحد على التشكيل الذي خاض به الفريق مبارياته الأخيرة، حيث ينوي الدفع بحسام أشرف في الخط الأمامي، بدلًا من ناصر منسي.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في الظهور بشكل قوي خلال اللقاء، خاصة مع أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية منذ انطلاق الموسم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام السويس بتروجيت

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف، حسام أشرف، عدي الدباغ.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والسويس بتروجيت

وأعلنت لجنة الحكام إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طارق مجدي، حكمًا للساحة، ويعاونه إسلام أبو العطا، حكمًا مساعدًا أول، وعدي عيد، حكمًا مساعدًا ثانيًا.

ويتولى محمود منصور مهمة الحكم الرابع، بينما يظهر مصطفى الشهدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه محمود ناصف، حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

ويدخل الزمالك اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية، في الوقت الذي يتطلع فيه السويس بتروجيت إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة تساعده في مشواره بالبطولة.