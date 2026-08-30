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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة بطل جيبوتي تصل القاهرة لمواجهتي الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

الزمالك
الزمالك
عمرو مصطفى

وصلت بعثة فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي، إلى القاهرة مساء اليوم الأحد استعدادًا لخوض مواجهتي الزمالك في الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بعثة بطل جيبوتي القاهرة لمواجهتي الزمالك

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وستقام مباراة الإياب في الثامنة مساء يوم السبت الموافق 12 سبتمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب السويس بتروجيت في الدوري

 

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة منتخب السويس بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد خلال لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة بدنية تحت إشراف البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال.

وركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية، وتم تقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات فنية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

واختتم الزمالك مران اليوم بتقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره منتخب السويس بتروجيت في الثامنة مساء غدٍ الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي سياق أخر ، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع منتخب السويس بتروجت مساء غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، في مباراة يسعى خلالها الفارس الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه اللافت على البنك الأهلي.
 

فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي الزمالك دوري أبطال أفريقيا ستاد القاهرة

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