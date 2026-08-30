خدمات أفضل للمزارعين.. خطة لتفعيل التعاونيات والتوسع في تحسين الأراضي بالدقهلية

عقدت الدكتورة رحاب عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمحافظة الدقهلية، باشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور هاني درويش، رئيس جهاز تحسين الأراضي.

وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية المستمرة لتفعيل دور التعاونيات ودعم الجمعيات الزراعية بالمحافظات،

وحضر الاجتماع الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وبعض قيادات مديرية الزراعة ومنطقة تحسين الأراضي بالمحافظة، ورؤساء واعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أنه تم خلال الاجتماع بحث المعوقات التي تواجه سير العمل ومناقشة آليات تذليلها، إلى جانب متابعة آليات تفعيل البروتوكول المبرم بين التعاون الزراعي وجهاز تحسين الأراضي بالدقهلية، بما يضمن تحقيق التكامل العملي بين الطرفين وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخدمات المتاحة.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على ضروة تفعيل دور الجمعيات الزراعية وتعظيم عوائد المنظومة التعاونية، بما ينعكس بشكل مباشر على خدمة المزارعين وتسهيل حصولهم على المستلزمات والخدمات الزراعية.

وأكدت أن هذه التحركات الميدانية تأتي حرصًا على التواصل المباشر مع القائمين على الجمعيات للوقوف على التحديات الواقعية وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ترسيخًا لدور التعاونيات كشريك رئيسي في دعم المزارع وتحقيق أهداف التنمية الزراعية.