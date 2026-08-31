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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يواجه السويس بتروجيت بحثا عن الانتصار الثاني في الدوري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2026/2027، عندما يلتقي مع نظيره السويس بتروجيت، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وتقام مباراة الزمالك والسويس بتروجيت على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز الثاني له في مشواره بالدوري، بعدما نجح في حصد انتصاره الأول خلال الجولة الماضية.

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات

يدخل الزمالك اللقاء تحت قيادة مديره الفني معتمد جمال، واضعًا نصب عينيه تحقيق النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في المسابقة بالتعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات في الجولة الثانية، بعدما تفوق على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في استغلال الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق عقب الفوز الكبير على البنك الأهلي، من أجل تحقيق انتصار جديد يساعده على المنافسة مبكرًا على المراكز المتقدمة.

موعد مباراة الزمالك والسويس بتروجيت

تنطلق مباراة الزمالك والسويس بتروجيت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريقان خلال المواجهة إلى حصد النقاط الثلاث، في ظل أهمية المباراة بالنسبة لمسيرتهما في الموسم الحالي.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والسويس بتروجيت

أعلنت لجنة الحكام إسناد إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدي حكمًا للساحة، ويعاونه إسلام أبو العطا مساعدًا أول، وعدي عيد مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى محمود منصور مهمة الحكم الرابع.

كما يتواجد مصطفى الشهدي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه محمود ناصف حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

من المقرر أن تُذاع مباراة الزمالك والسويس بتروجيت عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2026/2027، ليتمكن جماهير الفريقين من متابعة المواجهة المرتقبة مساء اليوم

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