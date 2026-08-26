هبوط أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 3% مع انحسار مخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط

أ ش أ

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية بشكل حاد، اليوم الأربعاء، بنسبة 3%، منسحبة من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، بالتوازي مع انخفاض أسعار النفط الخام، إثر تقارير عن تقدم في المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة القياسية للغاز الهولندي والبريطاني بنسبة 3%، كما هبط خام برنت بنسبة 2.5% ليصل إلى نحو 86 دولاراً للبرميل؛ حيث سارع المتداولون إلى تقليص "علاوة المخاطر الجيوسياسية" التي رفعت الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

ونوه إلى تقارير عن اتفاق هدنة مؤقت بين واشنطن وطهران بوساطة إقليمية (عُمانية) يتضمن التزاماً بضمان حرية الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.

يضاف إلى ذلك انحسار المخاوف بشأن تعطل شحنات الغاز الطبيعي المسيل القادمة من الخليج العربي (وقطر تحديداً).

وطمأنت التطورات الأخيرة المستوردين الصناعيين في أوروبا بشأن القدرة على ملء مخزونات الغاز وتجاوز العجز الحالي قبل بدء موسم التدفئة الشتوي، متجاهلة تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة.