كانت متجهة إلى القاهرة.. نجاة ركاب طائرة يمنية بعد سقوط صاروخين قرب مطار عدن

نجا ركاب طائرة يمنية كانت تستعد للتوجه إلى القاهرة، بعد سقوط صاروخين على مسافة نحو 500 متر منها في محيط مطار عدن الدولي، وفق ما أعلنه وزير الإعلام اليمني عبر حسابه على منصة «إكس».

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن الصاروخين سقطا بالقرب من الطائرة، التي كانت متجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى نجاة الركاب من الحادث، وسط مخاوف من تداعيات سقوط المقذوفات بالقرب من المطار والطائرات الموجودة في محيطه.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن توقيت سقوط الصاروخين، أو حجم الأضرار الناجمة عن الحادث، كما لم يتضح ما إذا كانت حركة الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي قد تأثرت بالواقعة.

ويكتسب الحادث أهمية خاصة في ظل المخاطر التي قد تتعرض لها حركة الطيران المدني جراء سقوط الصواريخ بالقرب من المطارات، لما يمثله ذلك من تهديد محتمل لسلامة الركاب وأطقم الطائرات والمنشآت الجوية.

ولم تنشر حتى اللحظة وسائل الإعلام اليمنية تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الواقعة والجهة المسؤولة عنها، في وقت تظل فيه سلامة المسافرين واستمرار حركة الطيران المدني من أبرز التحديات التي تواجه المطارات في مناطق التوتر الأمني.