بورصة الدار البيضاء تسجل أداء قريبا من التوازن في تداولات آخر أيام الأسبوع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع قريب من التوازن، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,01 % ، ليستقر بذلك عند 16.997,92 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,14 % إلى 1.232,03 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجع بنسبة 0,14 % إلى 1.253,35 نقطة.

بدوره، واستقر “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، عند 1.616,68 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 117,42 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، أما في ما يتعلق برسملة البورصة بلغت 999,88 مليار درهم.