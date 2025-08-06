الطقس اليوم.. أجواء حارة على أغلب المحافظات وارتفاع ملحوظ في الرطوبة

تشهد حالة الطقس، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد خلال الطقس اليوم حتى القاهرة الكبرى.

بينما شهدت مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، صباح اليوم، نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة.

كما يشهد الطقس اليوم، ارتفاعا في نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى 4 درجات مئوية.

وعن حركة الملاحة البحرية خلال الطقس اليوم، فمن المتوقع أن تشهد اضطرابا في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح ما بين 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الموج فيه يصل إلى 3 أمتار.

عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، المتوقعة خلال حالة الطقس بالمحافظات، كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 38 للعظمى والصغرى 29 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27 درجة

