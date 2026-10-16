قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط تصاعد أزمة «ستارلينك».. إيلون ماسك يجدد مطالبته برحيل زيلينسكي
رئيس وزراء إستونيا: الاتحاد الأوروبي قد يضطر لتقديم قرض جديد لأوكرانيا
دول السبع تطلق تمارين محاكاة للتصدي للهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
السفير تميم خلاف يؤكد دعم مصر الكامل للبنان ويبحث مع نواف سلام تعزيز التعاون الثنائي
الأهلي يتمسك باستمرار بن شرقي وتجديد عقده.. تفاصيل
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا للانضمام للتكتل
فخري الفقي: القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات خلال العام المالي الجاري
فخري الفقي: جذب الاستثمارات يتطلب توفير مناخ مناسب للقطاع الخاص
كانت متجهة إلى القاهرة.. نجاة ركاب طائرة يمنية بعد سقوط صاروخين قرب مطار عدن
تحذيرات من فيضانات جديدة في إسطنبول.. والأمطار القياسية تودي بحياة 3 أشخاص | صور
القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل في كفر الشيخ
شاهد| أمطار إسطنبول تغير لون مياه البحر إلى البني على شواطئ البوسفور والقرن الذهبي | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان: يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتعزيزها

نائب مندوب باكستان الدائم
نائب مندوب باكستان الدائم
أ ش أ

شددت باكستان على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتعزيزها، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب، وأن العقوبات الدولية ينبغي أن تكون أداة لدعم السلام وليس غاية في حد ذاتها أو بديلا عن العمل الدبلوماسي.

وقال نائب مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد عثمان إقبال جدون - خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن السودان، اليوم الجمعة- إن "السودان بلد شقيق"، مؤكدا أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية في ظل استمرار الصراع.

وأضاف أن المعاناة الهائلة التي يتكبدها الشعب السوداني واستمرار القتال في كردفان يؤكدان الحاجة إلى وضع حد لهذا الصراع الدموي.

ودعا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع".

ورحب بما وصفه بتزايد الاتساق بين جهود الوساطة الدولية بشأن السودان، مسلطا الضوء على الدور الذي تضطلع به "الخماسية"، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد" وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بنظام العقوبات المفروض على السودان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591، قال المندوب الباكستاني إن استمرار انتهاك التدابير المفروضة بموجبه ينبغي أن يقابل باستجابة مناسبة.

وأكد أن "العقوبات يجب أن تخدم غرضا سياسيا"، مضيفا: "إنها وسيلة لدعم السلام وليست غاية في حد ذاتها".

وشدد على أن العقوبات لا يمكن أن تكون بديلا عن الدبلوماسية، كما يجب ألا تؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة السودانية.

باكستان الدولة السودانية دعم السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

ترشيحاتنا

جامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي الأهلية تبحث آفاق التعاون المشترك مع وفد "اتحاد بشبابها"

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص بينهم مسن في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الجمالية في الدقهلية

وكيل تعليم بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسرة الطالب آدم محمد الأحمدي

وكيل تعليم بورسعيد يقدم واجب العزاء لأسرة الطالب آدم محمد الأحمدي

بالصور

تبرز رشاقتها.. ميس حمدان بإطلالة ذهبية وسوداء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بفستان لامع.. مي سليم تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رفقة أشرف زكي وابنتها.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

روجينا
روجينا
روجينا

اليوم الثاني من مهرجان الجونة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| صور

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد