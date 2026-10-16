1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 ارتفاعًا جديدًا في السوق خلال التعاملات المسائية، بعدما صعد جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 6280 جنيهًا، بالتزامن مع ارتفاع الأوقية عالميًا إلى 4190.56 دولار، واستمرار صعود الدولار أمام الجنيه ، ما عزز مكاسب المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة.

وسجل الجنيه الذهب قفزة جديدة ليتجاوز حاجز 50 ألف جنيه، وصولًا إلى 50240 جنيهًا، بينما ارتفع عيار 24 إلى 7177.25 جنيه، وسط توقعات باتجاه أسعار الذهب في مصر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.



وجاءت هذه التحركات في ظل تداخل عدة عوامل مؤثرة على السوق، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وصعود الدولار محليًا إلى 53.65 جنيه، مقابل استمرار ضعف الطلب المحلي ووفرة المعروض.

وقفز سعر الجرام بنحو 140 جنيها ، بينما زاد سعر الجنيه الذهب بنحو 1120 جنيها مقارنة بسعره خلال تعاملات الأمس.

سعر الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 في مصر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال التعاملات المسائية، مدفوعة بصعود الأوقية العالمية وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهما من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار داخل السوق.

وجاءت أسعار الأعيرة الذهبية وفق التحديثات الواردة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7177.25 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 22: 6579 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6280 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5382.75 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 50240 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا: 4190.56 دولار.

وتعبر هذه الأسعار عن مستويات التداول الواردة في التحديث المسائي، دون إضافة المصنعية والدمغة والرسوم التي تختلف بحسب نوع المشغولات الذهبية والتاجر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا بين المواطنين، إلى 6280 جنيهًا خلال تعاملات مساء الجمعة.

ويحظى عيار 21 باهتمام واسع من المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الزواج أو الباحثين عن وسائل للادخار.

وتتأثر حركة هذا العيار بصورة مباشرة بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر، إلى جانب تحركات الدولار مقابل الجنيه ومستويات العرض والطلب داخل السوق.



سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7177.25 جنيه خلال التعاملات المسائية، مواصلًا ارتفاعه بالتزامن مع صعود بقية الأعيرة.

ويعد عيار 24 الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة على نطاق واسع، ويستخدم بصورة رئيسية في صناعة السبائك الذهبية المخصصة للادخار والاستثمار.

وتكتسب تحركات هذا العيار أهمية خاصة لدى المواطنين الذين يتابعون أسعار السبائك بمختلف أوزانها، نظرًا إلى ارتباط قيمتها الأساسية بسعر جرام الذهب عيار 24.

وتختلف التكلفة النهائية للسبائك بحسب الوزن والشركة المنتجة والمصنعية والرسوم، ولا تقتصر على قيمة الذهب الخام وحدها.

سعر الذهب عيار 22 و18 اليوم

امتدت موجة الصعود إلى بقية الأعيرة الذهبية، حيث سجل عيار 22 نحو 6579 جنيهًا للجرام خلال التعاملات المسائية.

أما عيار 18، فبلغ سعره نحو 5382.75 جنيه، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية.

ويحظى عيار 18 باهتمام المشترين الراغبين في اقتناء المشغولات ذات التصميمات الحديثة، مع اختلاف تكلفة المصنعية وفق طبيعة القطعة الذهبية والشركة المنتجة.

وتبقى الأسعار النهائية للمستهلك مرتبطة بقيمة المصنعية والدمغة والرسوم، فضلًا عن تغير أسعار التداول خلال اليوم.



سعر الجنيه الذهب اليوم يتجاوز 50 ألف جنيه

شهد الجنيه الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الجمعة، ليسجل نحو 50240 جنيهًا، متجاوزًا حاجز 50 ألف جنيه.

وكان الجنيه الذهب قد سجل نحو 49760 جنيهًا خلال تحديثات الخميس، ما يشير إلى ارتفاع قيمته بنحو 480 جنيهًا عند المقارنة