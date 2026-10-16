زاد 10 جنيهات.. الذهب يرتفع في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب للمرة الثانية بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية الجمعة 16-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.
الذهب يرتفع
وأظهرت تعاملات الذهب زيادة جديدة بقيمة 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية.
آخر تحديث لسعر الذهب
وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6260 جنيها .
سعر عيار 24
وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة إلى 7124 جنيها للشراء و7097 جنيها للبيع.
سعر عيار 22
وبلغ سعر عيار 22 نحو 6558 جنيها للشراء و 6505 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6260 جنيها للشراء و6210 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5365 جنيها للشراء و5322 جنيها للبيع.
سعر عيار 14
وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4173 جنيها للشراء و4140 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.08 ألف جنيه للشراء و49.68 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وسجل سعر أوقية الذهب 4185 دولارا للشراء و4184 دولارا للبيع.