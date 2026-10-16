سر غياب نجم الزمالك عن مواجهة الجيش الرواندي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات الحالة الطبية لـ محمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد غيابه عن مواجهة الجيش الرواندي، بسبب معاناته من آلام في الركبة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن محمد إسماعيل كان يرغب في المشاركة بمباراة الزمالك أمام الجيش الرواندي، إلا أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب دفعت الجهاز الفني إلى اتخاذ قرار بعدم الدفع به، حرصًا على سلامته.

وأضاف أن اللاعب يعاني من آلام في الركبة، وهو ما استدعى استبعاده من حسابات الجهاز الفني خلال اللقاء، لتجنب تفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع محمد إسماعيل لمزيد من الفحوصات الطبية عقب عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة؛ من أجل تحديد حجم الإصابة بصورة دقيقة، والوقوف على مدى جاهزيته، قبل حسم موعد عودته إلى المشاركة في المباريات.

وينتظر الجهاز الفني للزمالك نتائج الفحوصات الطبية لتحديد موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، وفقًا لحالته الصحية ومدى استجابته للعلاج والتأهيل.