قلقان جدًا.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن مستقبل الزمالك مع معتمد جمال

أعرب الناقد الرياضي عمرو الدردير عن قلقه بشأن مستقبل نادي الزمالك تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، رغم فوز الفريق على الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعيدًا عن المكسب اللي جه بصعوبة، أنا قلق جدًا على مستقبل الزمالك مع الكابتن معتمد جمال».

الزمالك يفوز على الجيش الرواندي

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل ناصر منسي هدف الفوز لصالح الزمالك في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليمنح الفريق الأبيض أفضلية قبل مواجهة العودة، التي يسعى خلالها لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، في إطار استعدادات الفريق الأبيض لمواصلة مشواره في المنافسات المحلية، عقب فوزه الإفريقي على الجيش الرواندي.