عمرو الدردير لـ ناصر منسي: بحبك من يوم نهائي القرن يا أسطورة

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بمهاجم الزمالك ناصر منسي، عقب تسجيله هدف الفوز للفريق الأبيض أمام الجيش الرواندي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الدردير صورة لناصر منسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «بحبك من يوم نهائي القرن يا أسطورة، والفوز على الأهلي قارة ضعيفة مفهاش راجل، الأهلي يحمد ربنا إن ناصر منسي ملعبش الديربي اللي فات عشان كان هيزعلكم».

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليمنح الزمالك أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي يسعى خلالها الفريق لحسم تأهله إلى الدور التالي من البطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد الزمالك لمواجهة بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.