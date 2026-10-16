محافظ الإسكندرية يوجه برفع الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية.. والتعامل مع 7 بلاغات لسقوط أجزاء من عقارات

وجه محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، باستمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية، فيما تابعت غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة 7 بلاغات بشأن سقوط أجزاء من العقارات، إلى جانب أعطال الكهرباء والمرافق وحوادث الطرق، وجرى التعامل معها بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية وشركات المرافق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواقع وإزالة أسباب الخطورة.

وفيما يتعلق ببلاغات العقارات، شهدت مناطق باكوس والعصافرة بحري والحضرة القبلية وكرموز ومحرم بك سقوط أجزاء من شرفات وأسقف، دون وقوع إصابات بشرية في الوقائع التي وردت بشأنها معلومات تفصيلية، فيما تعرضت سيارة للتهشم إثر سقوط شرفة عقار بعزبة التيرو. وجرى تأمين المواقع ووضع الحواجز اللازمة، وإحالة العقارات إلى الجهات الهندسية المختصة لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية.

وفيما يخص أعطال المرافق، تعاملت الجهات المعنية مع سقوط أفرع شجرة على أسلاك الترام بمنطقة أمبروز، وانقطاع الكهرباء عن رافع مياه برج العرب، كما جرى إصلاح عطل بغرفة كهرباء في المنشية تسبب في توقف حركة الترام، قبل عودتها إلى طبيعتها.

وعلى صعيد حوادث الطرق، جرى رفع سيارة نقل قلاب انقلبت على الطريق الصحراوي باتجاه القاهرة دون إصابات أو إعاقة مرورية، فيما أسفر تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي وأتوبيس سياحي في الموقع ذاته عن إصابة شخصين نُقلا إلى مستشفى العامرية لتلقي الرعاية الطبية.

وأكدت المحافظة استمرار المتابعة على مدار الساعة والتنسيق بين الأحياء والجهات التنفيذية وشركات المرافق، لسرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة، والحد من تداعيات التقلبات الجوية والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.