قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان: فرز طلبات مستأجري الإيجار القديم بعد انتهاء التسجيل عبر منصة مصر الرقمية
إسبانيا تطعن أمام المحكمة الرياضية على عقوبة فيفا بسبب هتافات ودية منتخب مصر
صحفية بـ واشنطن بوست تكشف تفاصيل الاعتداء عليها خلال تغطية حصاد الزيتون بالضفة الغربية
​السكة الحديد تدعم تنمية سيناء.. 4 رحلات قطار يوميا على خط القنطرة شرق ـ بئر العبد
أزمة «لقب المحامية» تطيح بمتحدثة ترامب الجديدة بعد 5 أيام من تعيينها
السودان يدعو إلى تفكيك القدرات العسكرية للدعم السريع وتوحيد القوات تحت جيش وطني واحد
هيئة مقاومة الجدار: 34 اعتداءً للمستوطنين على مزارعي الزيتون الفلسطينيين خلال يوم
مصطفى بكري: قطار سيناء مشروع استراتيجي يدعم التنمية ويعزز الأمن القومي المصري
إعلام سوري: توغل إسرائيلي بـ 5 آليات عسكرية باتجاه قرية أبو مذراة بريف القنيطرة
تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي ضد افتتاح كولومبيا سفارة في القدس.. مصدر مطلع لـ«صدى البلد» يكشف التفاصيل
مشهد تاريخي في سيناء.. قضبان السكة الحديد تصل إلى العريش ضمن مشروع قطار التنمية
القبض على شخص ادعى تلفيق والد طليقته لقضايا كيدية ضده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة «لقب المحامية» تطيح بمتحدثة ترامب الجديدة بعد 5 أيام من تعيينها

كاتي زكريا
كاتي زكريا
فرناس حفظي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الجمعة، بإقالة كاتي زكريا، المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، بعد خمسة أيام فقط من توليها المنصب، وسط جدل واسع أثارته تصريحاتها بشأن مؤهلاتها المهنية، إلى جانب الانتقادات التي واجهتها عقب أول مؤتمر صحفي لها.

وجاءت أنباء رحيل زكريا، وفقًا لما نقلته شبكة «CNN» وصحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر مطلعة، بعد ساعات من ظهورها في مقابلة تلفزيونية على قناة «فوكس نيوز»، واجهت خلالها تساؤلات بشأن تقديم نفسها بوصفها محامية، رغم عدم اجتيازها امتحان نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا.

وخلال المقابلة التي أُجريت في برنامج الإعلامي شون هانيتي، أحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدت زكريا في موقف صعب أثناء محاولتها الرد على التساؤلات المتعلقة بلقبها المهني، في وقت تصاعدت فيه الانتقادات والسخرية منها في وسائل الإعلام الأمريكية.

ترامب يشكك في ملاءمة المنصب لها

وقبل الإعلان عن رحيلها، ألمح ترامب إلى أن منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض قد لا يكون مناسبًا لزكريا، قائلًا للصحفيين إنه تحدث معها بشأن الضغوط التي تتعرض لها، وترك لها حرية اتخاذ القرار بشأن الاستمرار في المنصب.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن زكريا تتعرض، على حد وصفه، لمعاملة قاسية من وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنها شخصية لطيفة وأنه تابع ظهورها التلفزيوني لسنوات.

وقال ترامب إنه سألها عما إذا كانت ترغب في الاستمرار رغم الانتقادات، مضيفًا أنه لا يعتقد أن وسائل الإعلام ستتوقف عن مهاجمتها، وأنه يريدها أن تكون سعيدة، مؤكدًا استعداده لدعم القرار الذي تتخذه.

وكانت زكريا واجهت انتقادات منذ أول إحاطة إعلامية لها في البيت الأبيض، بعدما بدت متوترة وأنهت المؤتمر سريعًا، قبل أن تتفاقم الأزمة مع تصاعد الجدل بشأن لقبها المهني.

ويأتي رحيلها بعد خمسة أيام فقط من توليها المنصب، في واحدة من أقصر الفترات التي تشهدها وظيفة المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل بشأن ملابسات مغادرتها.

إقالة كاتي زكريا المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض نقابة المحامين كاليفورنيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

الطقس في مصر

تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

المتهم

مصرع خط الصعيد الجديد في إطلاق نار مع الشرطة بـ"الكتكاتة" في سوهاج

ترشيحاتنا

السفيرة المصرية

السفيرة المصرية تقدم أوراق اعتمادها لرئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة

مُذكرة تفاهُم

وزير الداخلية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره القطري في مجال مكافحة الجريمة وآليات تبادل المعلومات والخبرات

البابا ليو الرابع عشر

بابا الفاتيكان يترأس قداسا بمستشفى جيميللي بعد جراحة لاستئصال عقدة رئوية

بالصور

أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم.. فوائد مذهلة للشعر والذاكرة

أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم
أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم
أفضل أنواع المكسرات لصحة الجسم

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يزيد خطر الإصابة بالخرف 3 أضعاف.. دراسة تكشف مفاجأة

دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن.. حلوى اقتصادية بمذاق مميز

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

بترمي زيت التونة والسردين؟.. مفاجآت عن أوميجا 3 والفرق بين التونة القطع والمفتتة

هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد