فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا للانضمام للتكتل

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في مسارها نحو الانضمام إلى الاتحاد، مشيرة إلى نجاح كييف في فتح مجموعتين إضافيتين من ملفات التفاوض، مع استهداف فتح المجموعتين الأخيرتين بحلول نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة لفون دير لاين، اليوم الجمعة، قبيل انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.

وأشارت إلى مشاركة زيلينسكي في العديد من اجتماعات المجلس الأوروبي، بما يعكس عمق العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وقوة التعاون بينهما.

كما أعربت عن شكرها للبرلمان الأوروبي على جهوده في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لفتح مجموعات التفاوض الجديدة.

وأضافت أن المجلس الأوروبي سيناقش سبل دعم أوكرانيا خلال فصل الشتاء، في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والمياه جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أن المناقشات ستتناول أيضًا الاحتياجات المالية والميزانية والاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، خلال عامي 2026 و2027.