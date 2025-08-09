الأرصاد: الأسبوع الحالى أجواءه شديدة الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع سيؤثر علينا امتدادًا لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا فيما يعرف بالقبة الحرارية، وهو ما يساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة بشكل كبير، وزيادة فترات ارتفاع أشعة الشمس والأجواء المشمسة.

وأضافت غانم خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن هذه العوامل ساعدت على ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجى، ومتوقع من منتصف الأسبوع حتى نهايته قيم درجات الحرارة ستبدأ فى الارتفاع، وقد تتجاوز درجات الحرارة من منتصف الأسبوع لنهايته 40 درجة مئوية.

ولفتت غانم إلى أن محافظات الصعيد أكثر تأثرا بارتفاعات درجات الحرارة، فالعظمى فى الأقصر وأسوان فى فترة النهار تتجاوز فى بعض الأيام المقبلة الـ 45 درجة والـ 46 درجة مئوية فى فترة النهار، ومع وجود نسب رطوبة فى الجو يزيد إحساسنا بقيم درجات الحرارة فى الظل سيكون أعلى من ذلك بحوالى من درجتين لـ 4 درجات.

ونوهت غانم، هذا الأسبوع أجواءه شديدة الحرارة خاصة فى فترة النهار، وذروة ارتفاع درجات الحرارة من منتصف الأسبوع حتى نهايته، ومع بداية الأسبوع المقبل يبدأ انخفاض قيم درجات الحرارة.