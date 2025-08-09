ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم غدٍ الأحد 10 أغسطس تشمل استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على معظم المناطق، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس ستشهد موجة حر ملموسة في القاهرة الكبرى، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة.

السحب المنخفضة والمتوسطة

أوضحت الهيئة، أن غدًا سيشهد تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما قد يخفف قليلًا من الإحساس بحرارة الطقس خلال بعض فترات النهار.

كما أكد أن حالة الطقس قد تشهد تغيرًا محدودًا في معدلات سطوع الشمس بفعل هذه السحب.

الشبورة المائية الكثيفة

توقعت هيئة الأرصاد ظهور شبورة مائية كثيفة أحيانًا بدءًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، وهو ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويستدعي الحذر الشديد أثناء القيادة.

وذكرت النشرة الجوية أن حالة الطقس ستكون أكثر رطوبة مع هذه الظاهرة.

تأثير الرطوبة على الإحساس بالحرارة

وأشارت النشرة إلى أن نسب الرطوبة سترتفع بشكل ملحوظ غدًا، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بمعدل يتراوح ما بين درجتين وأربع درجات مئوية عن المعدلات المسجلة في الظل.

كما أن حالة الطقس قد تصبح خانقة في بعض الفترات خاصة خلال منتصف النهار، وهو ما يدفع الأرصاد إلى تكرار نصائحها بارتداء الملابس القطنية الخفيفة وشرب المياه بكثرة.

اضطراب الملاحة البحرية

وتوقعت الهيئة أن تشهد مناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس اضطرابًا ملحوظًا في حركة الملاحة البحرية، مع رياح تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع أمواج يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار، وهو ما يستدعي توخي الحذر في الأنشطة البحرية خلال حالة الطقس المرتقبة غدًا.

فرص سقوط الأمطار

كما رجحت الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، مع احتمال أن تكون رعدية على بعض المناطق من وسط وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا في مختلف المدن:

القاهرة: العظمى 38 – الصغرى 27 درجة.

الإسكندرية: العظمى 34 – الصغرى 25 درجة.

مطروح: العظمى 32 – الصغرى 24 درجة.

سوهاج: العظمى 42 – الصغرى 27 درجة.

قنا: العظمى 44 – الصغرى 28 درجة.

أسوان: العظمى 44 – الصغرى 29 درجة.