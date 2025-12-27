قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالجونة
نقيب الصحفيين ناعيا داود عبد السيد : رحل فيلسوف السينما
10 نصائح ذهبية لصيانة السيارة قد توفر عليك عناء الذهاب إلى الميكانيكي
تقديرا لجهوده.. وزير الصحة يكرم مسئول ملف الصحة بـ صدى البلد
سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم
تايوان: سكان منطقة تايبيه يشعرون بهزة أرضية بقوة 6.7 درجة
باحث: نتنياهو يوظف «الورقة الإيرانية» لتحقيق مكاسب انتخابية
وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مبكرا عن المستهدف 2027
علي حسن: تتميز هذه الجولة من الانتخابات بقوة إزالة السلبيات
رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية
حبس مها الصغير شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة سرقة لوحات فنية
ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون بثنائية في الشوط الأول بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هجوم كلاب ضالة ينهي حياة مسن ببورسعيد .. ماذا يقول القانون؟

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
عبد الرحمن سرحان

أعادت واقعة وفاة مسن بمحافظة بورسعيد، متأثرًا بإصابته عقب تعرضه لهجوم من كلاب ضالة، ملف الكلاب المنتشرة في الشوارع إلى صدارة الاهتمام، وسط تساؤلات حول آليات التعامل القانوني مع هذه الظاهرة، ودور الجهات المختصة في حماية المواطنين.

وشهدت منطقة المساكن الشعبية بجوار قصر الثقافة، في نطاق حي المناخ، حادثة مأساوية بعدما هاجم عدد من الكلاب الضالة مسنًا أثناء سيره بالمنطقة، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح متفرقة في يده وقدمه.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته.

وقالت ابنته، محمود أ.ع، إن والدها البالغ من العمر 75 عامًا، كان قد خرج لشراء لحوم من أحد المحال القريبة من محل إقامته، وأثناء عودته فوجئ بهجوم الكلاب عليه، بينما كان يحمل كيس اللحوم في طريقه إلى المنزل خلال فترة الظهيرة.

كيف نظم القانون التعامل مع الكلاب الضالة؟

في إطار مواجهة مخاطر الحيوانات الخطرة والكلاب غير المرخصة، نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط واضحة للتعامل مع هذه الحالات، بهدف حماية المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

الإبلاغ عن الحيوانات الضالة

تنص المادة (8) من القانون على أنه: يتعين على كل من يعثر على حيوان خطر متروك أو ضال، أو يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

حظر اقتناء الكلاب دون ترخيص

وأكدت المادة (9) حظر حيازة أو اقتناء الكلاب دون الحصول على ترخيص رسمي من مديرية الطب البيطري المختصة، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

سجلات رسمية وتعريف الكلاب

وألزمت المادة (10) الجهة المختصة بإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد الكلاب المرخصة، تتضمن بيانات الحائز، ومحل إقامته، وأوصاف الكلب، وعلاماته المميزة، إلى جانب التحصينات الدورية والوبائية.

كما نصت المادة (11) على تسليم حائز الكلب علامة تعريفية تحمل رقمًا مسلسلاً يتم تثبيتها بشكل دائم في رقبة الكلب، مع السماح باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة لتعريف الكلاب المرخصة بقرار من الوزير المختص.

تكميم الكلاب والسيطرة عليها

وشددت المادة (12) على ضرورة تكميم الكلاب وتقييدها بقلادة مناسبة أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج أماكن إيوائها، مع اشتراط ألا يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا، بما يضمن السيطرة عليه ومنع تعريض المواطنين للخطر.

الكلاب الكلاب الضالة قانون الحيوانات الخطرة مجلس النواب البرلمان بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

سعر الذهب اليوم

رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

ترشيحاتنا

الاحتلال

إسرائيل تلوح بالخيار العسكري ضد إيران بسبب برنامجها الصاروخي

نتنياهو

القدرات الصاروخية الإيرانية تشعل قلق إسرائيل وأمريكا قبل زيارة نتنياهو لواشنطن

نتنياهو

خبير: نتنياهو يوظّف الملف الإيراني لتخفيف الضغوط الدولية بشأن غزة

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد