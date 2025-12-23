قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعى معرفته للغيب.. القبض على صانع محتوى نصب على مواطنين بالإسكندرية
طارق خضر: لا مد لعمر مجلس النواب الحالي .. والبرلمان القادم شرعي دستوريًا رغم إبطال بعض الدوائر | حوار
استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة
مجلس النواب يتزين في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية بعد الانتقال الرسمي
محمد عبد اللطيف: ولادنا “مش حقل تجارب” والوزراء السابقين حاولوا يغيروا الثانوية العامة
إجراءات جديدة .. الصحة تكشف حقيقة انتشار أمراض في المدارس
بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب
وزير التعليم: شهادة من جامعة هيروشيما للطلاب الناجحين في اختبار توفاس
ليبيا.. تحطم طائرة تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة في أنقرة
من أنقرة لطرابلس.. انقطاع الاتصال بطائرة وفد عسكري ليبي| تفاصيل
نيوزيلندا أول الدول .. اللجان الفرعية بالخارج تستقبل الناخبين للتصويت بإعادة 19 دائرة ملغاة
وزير التعليم: قواعد تنسيق الثانوية العامة والبكالوريا واحدة وتحديد الأماكن بالجامعات بنظام النسبة المرنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استشاري بيطري يكشف أسرار انتشار الكلاب الضالة وخطرها المتصاعد على حياة المواطنين .. القصة الكاملة

الكلاب
الكلاب
أحمد العيسوي

في ظل تزايد الشكاوى من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين، وما يصاحب ذلك من حوادث اعتداء على المواطنين، عاد الجدل ليفرض نفسه حول أسباب تفاقم الظاهرة وسبل التعامل معها، خاصة بعد تسجيل حالات عض وإصابات خطيرة أثارت مخاوف مجتمعية واسعة. وفي هذا السياق، يوضح الدكتور سعيد أبو حمر، استشاري بمصلحة الطب البيطري بوزارة الزراعة، أبعاد الأزمة، كاشفًا عن غياب آليات المكافحة التي كانت معمولًا بها في السابق، وتأثير ذلك على أمن وسلامة المواطنين.

ظاهرة قديمة… لكن بلا رقابة

يؤكد الدكتور سعيد أبو حمر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن ظاهرة الكلاب الضالة ليست جديدة، بل موجودة منذ سنوات طويلة، إلا أنها كانت تخضع لبرامج مكافحة منظمة. ويوضح أن هذه البرامج كانت تنفذ بتنسيق بين الجهات المعنية، حيث كانت فرق من وزارة الداخلية ترافق أطباء بيطريين للسيطرة على الكلاب الضالة في الشوارع، ما ساهم آنذاك في الحد من انتشارها.

توقف برامج المكافحة سبب رئيسي

ويرى أبو حمر أن السبب الرئيسي في تفاقم الظاهرة خلال الفترة الأخيرة يعود إلى توقف برامج المكافحة الدورية. ففي السابق، كانت هناك خطط شهرية واضحة يتم تنفيذها بانتظام، سواء باستخدام طلقات الرش أو مواد معينة كانت تُستخدم في عمليات المكافحة. ومع توقف هذه الآليات، تُركت الشوارع بلا رقابة حقيقية، ما سمح بتكاثر الكلاب الضالة بشكل لافت.

بين القتل الرحيم والوسائل القاسية

ويشير استشاري الطب البيطري إلى أن بعض الوسائل التي كانت تُستخدم قديمًا، مثل مادة “الستركنين”، كانت تُحدث موتًا قاسيًا للحيوان، حيث يتعرض لتشنجات وآلام شديدة قبل النفوق، وهو ما دفع الجهات المختصة لاحقًا إلى وقف استخدامها. ويؤكد أن الرصاص كان يُعد وسيلة أسرع وأقل معاناة مقارنة بتلك المواد، إلا أن جميع هذه الوسائل تم إيقافها، ما ساهم في تعقيد المشهد الحالي.

عض الكلاب… مؤشر مرضي خطير

ويحذر أبو حمر من خطورة عض الكلاب الضالة، موضحًا أن الكلب الذي يهاجم الإنسان غالبًا ما يكون مصابًا بمرض فيروسي خطير، مثل السعار، وهو مرض قاتل ينتقل إلى الإنسان عبر العض. ويؤكد أن ترك كلب مصاب على قيد الحياة يشكل تهديدًا مباشرًا، إذ يمكن أن يهاجم خمسة أو ستة أشخاص أو أكثر، ما يعني تعريض أرواح بشرية للخطر.

جدل مجتمعي يعطل الحلول

وينتقد أبو حمر ما وصفه بـ”التدخلات العاطفية” من بعض الفئات التي تعترض على عمليات المكافحة دون إدراك كامل لخطورة الموقف، مشددًا على أن حماية الإنسان يجب أن تكون أولوية. ويتساءل.. هل نترك كلبًا مصابًا ينقل المرض ويقضي على البشر، أم نتدخل بشكل حاسم لمنع الكارثة؟

 

ويختتم أبو حمر حديثه بالتأكيد على أن الحل يكمن في إعادة تفعيل برامج مكافحة الكلاب الضالة من خلال مديريات الطب البيطري، وفق خطط مدروسة وتنفيذ منظم، يوازن بين الاعتبارات الإنسانية وحماية المجتمع. فغياب القرار والحسم، بحسب وصفه، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضحايا وتصاعد الأزمة.

الكلاب الشوارع المواطنين الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة يبحث التعاون الفني مع الفنان مصطفى غريب لدعم الإبداع الشبابي

السيناريست هناء عطية

جميلة ويفي: نقابة السينمائيين ترفض استكمال علاج والدتي هناء عطية

نهى صالح

نهى صالح تنضم لأبطال مسلسل اسأل روحك بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي

بالصور

البروستاتا والثدى.. طعام غير متوقع بيمنع أخطر أنواع السرطان

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد