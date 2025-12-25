بسبب إطعام الكلاب الضالة .. القبض على المتهمين بسب وإهانة شخص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان "يحملان جنسية إحدى الدول" بالتعدى على آخر لقيامه بإطعام الكلاب الضالة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم ) بتضرره من (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول - جيرانه") لقيامهما بالتعدى عليه بالسب لقيامه بإطعام الكلاب الضالة أمام مدخل العقار محل سكنهم.

أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لخشيتهما من إستمرار تواجد الكلاب بالمنطقة وتعرض أسرتيهما للعقر ، وإتهما الشاكى بالتعدى عليهما بالسب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

