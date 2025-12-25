قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الوطنية للانتخابات: بدء التصويت بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب.. السبت والأحد

المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد عدد الناخبين واللجان مع بدء التصويت ب19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب يومي السبت والأحد.

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في كلمته السادة الناخبون خارج مصر نحن الآن وقد أصبحنا علي بعد ساعات قلائل من اختتام ما تبقي من أعمال التصويت في الخارج في هذه المحطة الانتخابية 
وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات : أدعو الناخبين المشمولين بالحضور في هذه الجولة الانتخابية ممن لم يشاركوا بعد في الدول التي لا يزال التصويت مستمرا بها إلي اغتنام فرصة الساعات القليلة المتبقية للتوجه إلى لجان الاقتراع لاختيار من يرونه مناسبا وجديراً بنيل ثقتهم، ومعبرا عنهم داخل المجلس النيابي وأتوجه بالشكر والتقدير لمن حضر وشارك في هذه الجولة الانتخابية خاصة وقد علمنا أن من بين الناخبين من تحمل مشقة قطع مسافات ليست بالقليلة إلي مقار لجان الاقتراع ومنهم من لم تثنه برودة الطقس وتقلب الأحوال الجوية وإعمال إرادته الحرة بصندوق الاقتراع.


الأن تم غلق  ۳۱  مقر وبدء إجراءات الفرز ومتبقي  ۱۰۸  وكان أخر مقر استأنف أعمال اليوم الثاني في لوس انجلوس.
وبذلك تكون كافة المقرات باشرت اعمالها في اليوم الثاني
و مستمرين في المتابعة لحين الانتهاء من اعمال الاقتراع وبدء أعمال الفرز في كافة المقرات التي ستنتهى تباعاً وتسليم الوكلاء الحاضرين عن المرشحين الحصر العددي أما بشأن الاقتراع بداخل جمهورية مصر العربية أيام السبت والأحد الموافقین ۲۷ ، ۲۸ ديسمبر.

وتابع المستشار حازم بدوي في كلمته : تم الانتهاء من كافة اللوجستيات المطلوبة والان يتم تسليم أوراق العملية الانتخابية لأعضاء الهيئات القضائية

وأكد المستشار حازم بدوي أن جولة الإعادة تجري لـ ١٩ دائرة انتخابية علي  ٣٥  مقعد بين ۷۰  مترشح موزعة علي  ۷  محافظات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب ۲۰۲۵ في عدد ١٦٩٤  لجنة فرعية.


وأشار المستشار حازم بدوي في كلمته أن يتم الاختيار من بين المترشحين وفقاً للعدد المحدد قانوناً والمبين علي ورقة الاقتراع أنتم جميعا - يا أهل الوعى بمصالح هذا البلد والوفاء له ومن تحرصون علي استقرار وبناء مستقبله - محل فخر واعتزاز بل ومباهاة أمام جميع الأمم لا شك أن تعدد الجولات الانتخابية في هذا الاستحقاق المهم ربما يكون مرهقا بعض الشيء لدي الكثيرين منا غير أن مسيرة بناء الأمم

والارتقاء بحاضرها، والنهوض بمستقبلها لا تخلو من بعض الصعاب ولا تتعزز وتمضى قدما إلى الأمام إلا بسواعد أبنائها المخلصين الذين يسارعون إلي المشاركة في كل ما من شأنه تحقيق استقرار بلادهم وتنميته لا يسعنى مجددا إلا أن أدعوكم إلي الحرص علي المشاركة في العملية الانتخابية إعمالا لحقوقكم فوق كل اعتبار ولأن الصوت الواحد له قيمته.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات النواب المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

التعادل السلبي يحسم مواجهة الفيحاء والحزم في دوري روشن السعودي

منتخب مصر

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا غدا.. صور

الأهلي

توروب يركز على الجوانب الخططية والفنية في مران الأهلي استعدادًا للمصرية للاتصالات

بالصور

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

نهال عنبر: حاولت الصلح بين ابني وزوجته قبل الطلاق

نهال عنبر ويمنى بدراوي
نهال عنبر ويمنى بدراوي
نهال عنبر ويمنى بدراوي

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

فيديو

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد