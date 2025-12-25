الوطنية للانتخابات: بدء التصويت بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب.. السبت والأحد

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد عدد الناخبين واللجان مع بدء التصويت ب19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب يومي السبت والأحد.

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في كلمته السادة الناخبون خارج مصر نحن الآن وقد أصبحنا علي بعد ساعات قلائل من اختتام ما تبقي من أعمال التصويت في الخارج في هذه المحطة الانتخابية

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات : أدعو الناخبين المشمولين بالحضور في هذه الجولة الانتخابية ممن لم يشاركوا بعد في الدول التي لا يزال التصويت مستمرا بها إلي اغتنام فرصة الساعات القليلة المتبقية للتوجه إلى لجان الاقتراع لاختيار من يرونه مناسبا وجديراً بنيل ثقتهم، ومعبرا عنهم داخل المجلس النيابي وأتوجه بالشكر والتقدير لمن حضر وشارك في هذه الجولة الانتخابية خاصة وقد علمنا أن من بين الناخبين من تحمل مشقة قطع مسافات ليست بالقليلة إلي مقار لجان الاقتراع ومنهم من لم تثنه برودة الطقس وتقلب الأحوال الجوية وإعمال إرادته الحرة بصندوق الاقتراع.



الأن تم غلق ۳۱ مقر وبدء إجراءات الفرز ومتبقي ۱۰۸ وكان أخر مقر استأنف أعمال اليوم الثاني في لوس انجلوس.

وبذلك تكون كافة المقرات باشرت اعمالها في اليوم الثاني

و مستمرين في المتابعة لحين الانتهاء من اعمال الاقتراع وبدء أعمال الفرز في كافة المقرات التي ستنتهى تباعاً وتسليم الوكلاء الحاضرين عن المرشحين الحصر العددي أما بشأن الاقتراع بداخل جمهورية مصر العربية أيام السبت والأحد الموافقین ۲۷ ، ۲۸ ديسمبر.

وتابع المستشار حازم بدوي في كلمته : تم الانتهاء من كافة اللوجستيات المطلوبة والان يتم تسليم أوراق العملية الانتخابية لأعضاء الهيئات القضائية

وأكد المستشار حازم بدوي أن جولة الإعادة تجري لـ ١٩ دائرة انتخابية علي ٣٥ مقعد بين ۷۰ مترشح موزعة علي ۷ محافظات المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب ۲۰۲۵ في عدد ١٦٩٤ لجنة فرعية.



وأشار المستشار حازم بدوي في كلمته أن يتم الاختيار من بين المترشحين وفقاً للعدد المحدد قانوناً والمبين علي ورقة الاقتراع أنتم جميعا - يا أهل الوعى بمصالح هذا البلد والوفاء له ومن تحرصون علي استقرار وبناء مستقبله - محل فخر واعتزاز بل ومباهاة أمام جميع الأمم لا شك أن تعدد الجولات الانتخابية في هذا الاستحقاق المهم ربما يكون مرهقا بعض الشيء لدي الكثيرين منا غير أن مسيرة بناء الأمم

والارتقاء بحاضرها، والنهوض بمستقبلها لا تخلو من بعض الصعاب ولا تتعزز وتمضى قدما إلى الأمام إلا بسواعد أبنائها المخلصين الذين يسارعون إلي المشاركة في كل ما من شأنه تحقيق استقرار بلادهم وتنميته لا يسعنى مجددا إلا أن أدعوكم إلي الحرص علي المشاركة في العملية الانتخابية إعمالا لحقوقكم فوق كل اعتبار ولأن الصوت الواحد له قيمته.